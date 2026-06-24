Mundial 2026

¡Para colgar en la pared! Este sábado se viene un póster gigante e imperdible de la Selección de regalo con LA GACETA

La edición impresa del próximo sábado incluirá un poster a todo color con el plantel que va por toda la gloria y un detalle muy especial para los fanáticos de Lionel Messi.

¡Para colgar en la pared! Este sábado se viene un póster gigante e imperdible de la Selección de regalo con LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este sábado, el diario LA GACETA entregará gratis un póster gigante de la Selección Argentina con su edición impresa para que los hinchas celebren el camino al Mundial 2026.
  • La lámina de 64x45.5 cm está impresa en papel ilustración premium. Incluye la foto oficial del plantel y un recorrido visual por todos los goles mundialistas de Lionel Messi.
  • El lanzamiento busca canalizar la pasión de los hinchas en el marco del Mundial 2026. Ante la alta expectativa, se recomienda reservar el ejemplar para evitar quedarse sin stock.
Resumen generado con IA

El sueño mundialista no se detiene. Cada partido de nuestra Selección es una batalla y el plantel argentino sigue escribiendo páginas doradas en la historia grande del fútbol. Para que puedas revivir esa pasión todos los días en tu casa, LA GACETA te trae un regalo único y de colección.

Este próximo sábado, con la compra de tu ejemplar diario, te vas a llevar de regalo un póster gigante de la Selección de manera totalmente gratuita.

Calidad premium y un diseño exclusivo

No se trata de un póster más. La lámina fue diseñada pensando especialmente en el living, la pieza o la oficina de los fanáticos de la Scaloneta. Estas son sus características principales:

- Medida gigante: Un tamaño imponente de 64 x 45.5 cm. para que luzca en cualquier pared.

- Calidad Premium: Impreso en papel ilustración de 90 gramos, garantizando máxima durabilidad y colores vivos.

- Contenido exclusivo: Además de la espectacular foto oficial de todo el plantel que va por la gloria, el póster cuenta con una joya para las estadísticas: un recorrido visual por todos los goles mundialistas de Lionel Messi.

- Asegurá tu edición: La expectativa es altísima y los ejemplares suelen volar de los kioscos. Para no quedarte sin tu lámina de colección, no te dejes estar: ¡ya podés reservarle el diario del sábado a tu canillita de confianza!

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