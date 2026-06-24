Copa del Mundo

Paraguay vs Australia por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo por la clasificación

Mañana desde las 23, la "Albirroja" buscará un triunfo para avanzar sin depender de otros resultados, mientras que los oceánicos sólo necesitan de un empate.

PREPARACIÓN. Paraguay ajusta detalles en San José antes de un duelo decisivo.
PREPARACIÓN. Paraguay ajusta detalles en San José antes de un duelo decisivo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Paraguay jugará ante Australia mañana a las 23:00 por el Grupo D del Mundial para clasificar a la fase eliminatoria; la Albirroja está obligada a ganar para avanzar.
  • Paraguay llega de vencer 1-0 a Turquía pero no tendrá a Miguel Almirón por expulsión. Australia tiene tres puntos y clasifica con un empate tras caer ante EE.UU.
  • Este crucial partido definirá al segundo clasificado del Grupo D a los octavos de final, marcando el destino de ambas selecciones en la máxima competencia del fútbol.
Resumen generado con IA

Los partidos decisivos suelen exigir algo más que buen fútbol. Requieren personalidad para gestionar la presión, inteligencia para interpretar los momentos del juego y eficacia para aprovechar cada oportunidad. Paraguay y Australia llegan a la última fecha del grupo D del Mundial con esas exigencias sobre la mesa y con un objetivo claro: quedarse con el segundo boleto a la fase eliminatoria.

La situación favorece levemente a los oceánicos. Australia suma tres puntos y un empate le alcanzaría para avanzar, mientras que Paraguay necesita ganar para evitar depender de otros resultados. Sin embargo, el impulso anímico parece estar del lado de la "Albirroja", que llega fortalecida tras una trabajada victoria por 1 a 0 frente a Turquía.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro mostró una de sus principales virtudes en ese encuentro: la capacidad de competir en escenarios adversos. Después de abrir el marcador en los primeros minutos, Paraguay resistió gran parte del partido con un futbolista menos debido a la expulsión de Miguel Almirón. Esa demostración de carácter le permitió mantenerse con vida y llegar a la última jornada con posibilidades concretas de clasificación.

La ausencia de Almirón será una baja sensible. El mediocampista, principal referencia creativa del equipo, deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Alfaro tendrá que encontrar alternativas para sostener el equilibrio entre intensidad, recuperación y generación ofensiva.

Australia, por su parte, intentará recuperar la versión que sorprendió en el debut con la victoria sobre Turquía. La derrota frente a Estados Unidos expuso algunas limitaciones cuando debe asumir el protagonismo del partido, aunque el conjunto dirigido por Tony Popovic mantiene una estructura defensiva sólida y una propuesta basada en el orden y las transiciones rápidas.

Las cualidades que mostrará cada selección

Desde lo táctico, el duelo promete una interesante batalla en la mitad de la cancha. Paraguay intentará imponer presión, intensidad y agresividad en la recuperación, mientras que los australianos buscarán aprovechar los espacios que puedan aparecer a la espalda de los laterales sudamericanos.

Con la clasificación en juego y márgenes mínimos para el error, se espera un partido cerrado, disputado y cargado de tensión. En este tipo de escenarios, los detalles suelen marcar la diferencia. Paraguay y Australia lo saben: noventa minutos pueden definir el rumbo de toda una Copa del Mundo.

Probables equipos

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Mauricio Magalhães; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. DT: Tony Popovic.

¿Por dónde se puede ver el partido?

El duelo será televisado por Telefé.

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