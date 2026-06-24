Paraguay vs Australia por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo por la clasificación

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro mostró una de sus principales virtudes en ese encuentro: la capacidad de competir en escenarios adversos. Después de abrir el marcador en los primeros minutos, Paraguay resistió gran parte del partido con un futbolista menos debido a la expulsión de Miguel Almirón. Esa demostración de carácter le permitió mantenerse con vida y llegar a la última jornada con posibilidades concretas de clasificación.