Países Bajos vs Túnez por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo por el liderato del grupo F

El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega fortalecido tras la contundente victoria por 5 a 1 sobre Suecia, un resultado que confirmó el potencial ofensivo de una selección que combina velocidad, profundidad y variantes en ataque. Con cuatro puntos, los neerlandeses comparten la cima de la zona con Japón y saben que una victoria podría resultar decisiva para finalizar en el primer lugar y afrontar un cruce más favorable en la siguiente instancia.