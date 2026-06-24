Países Bajos vs Túnez por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo por el liderato del grupo F

Resumen para apurados
- Países Bajos y Túnez se enfrentan mañana a las 20:00 por el Grupo F del Mundial; los europeos buscan asegurar el liderazgo de la zona y los africanos juegan ya eliminados.
- La selección europea llega tras golear 5-1 a Suecia para coliderar con Japón, mientras que Túnez viene de recibir nueve goles y de cambiar de DT con el debut de Hervé Renard.
- Una victoria neerlandesa es clave para asegurar el primer puesto y tener un cruce favorable en octavos, mientras que para Túnez es vital para recuperar el orgullo deportivo.
La fase de grupos suele separar a los equipos que llegan en crecimiento de aquellos que intentan sobrevivir a sus propias dudas. Países Bajos y Túnez afrontan la última jornada del grupo F del Mundial desde realidades completamente opuestas. Mientras los europeos buscan asegurar el primer puesto y confirmar su candidatura, los africanos intentarán cerrar su participación con una imagen más competitiva después de un torneo que dejó más frustraciones que respuestas.
El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega fortalecido tras la contundente victoria por 5 a 1 sobre Suecia, un resultado que confirmó el potencial ofensivo de una selección que combina velocidad, profundidad y variantes en ataque. Con cuatro puntos, los neerlandeses comparten la cima de la zona con Japón y saben que una victoria podría resultar decisiva para finalizar en el primer lugar y afrontar un cruce más favorable en la siguiente instancia.
Más allá de los números, Países Bajos transmite la sensación de estar encontrando su mejor versión. Brian Brobbey aprovechó su oportunidad con dos goles frente a los suecos y abrió un nuevo debate en el ataque, donde Memphis Depay todavía busca su mejor condición física. A eso se suma la capacidad de futbolistas como Donyell Malen y Crysencio Summerville para romper defensas con velocidad y desequilibrio.
Túnez, en cambio, atraviesa una crisis inesperada. Después de una clasificación impecable, en la que apenas concedió oportunidades a sus rivales, el seleccionado africano recibió nueve goles en apenas dos partidos y quedó eliminado antes de la última fecha. Las derrotas ante Suecia y Japón provocaron incluso un cambio de entrenador durante la competencia, con la llegada del experimentado Hervé Renard para intentar corregir el rumbo.
La despedida de Túnez
El desafío para los tunecinos pasa por recuperar solidez y orgullo competitivo. Renard aseguró que su equipo jugará para representar dignamente al país, más allá de que las posibilidades de clasificación ya desaparecieron.
Desde lo táctico, el encuentro presenta un escenario claro. Países Bajos intentará monopolizar la posesión y atacar con agresividad por los costados, mientras que Túnez apostará a reducir espacios y aprovechar cualquier transición. En el papel, los europeos parten como amplios favoritos, pero la última fecha suele ofrecer desafíos adicionales para quienes tienen más para perder que para ganar.
Probables formaciones
Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Shkiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti. DT: Hervé Renard.
Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners,Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Wout Weghorst y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.
¿Por dónde se puede ver el partido?
El duelo será televisado por DirecTV Sports.