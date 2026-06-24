“No me importa lo de los demás”: la tajante reacción de Cristiano cuando le preguntaron por Messi

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en el Mundial 2026. El capitán de Portugal marcó dos goles en la goleada por 5-0 frente a Uzbekistán, alcanzó un nuevo récord con su selección y fue una de las grandes figuras de la jornada. Sin embargo, lo que ocurrió después del partido terminó generando tanta repercusión como su actuación dentro de la cancha.