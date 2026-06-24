“No me importa lo de los demás”: la tajante reacción de Cristiano cuando le preguntaron por Messi

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo reaccionó con enojo en la zona mixta tras la goleada de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026, al ser consultado sobre un triplete de Lionel Messi.
- Luego de anotar dos goles, el delantero portugués interrumpió la pregunta de un periodista afirmando que no le importan los demás y se retiró molesto hacia los vestuarios.
- El video se viralizó rápidamente, reavivando la histórica rivalidad entre ambos futbolistas en lo que representa el tramo final de sus carreras en la Copa del Mundo.
Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en el Mundial 2026. El capitán de Portugal marcó dos goles en la goleada por 5-0 frente a Uzbekistán, alcanzó un nuevo récord con su selección y fue una de las grandes figuras de la jornada. Sin embargo, lo que ocurrió después del partido terminó generando tanta repercusión como su actuación dentro de la cancha.
Mientras atendía a los medios en la zona mixta, un periodista intentó llevar la conversación hacia otro de los protagonistas del torneo: Lionel Messi. La consulta comenzó con una referencia directa a la actuación del capitán argentino, autor de un hat-trick en la victoria de la Selección ante Austria.
“Lionel Messi marcó un hat-trick ayer...”, inició el cronista. Antes de que pudiera completar la pregunta, Ronaldo respondió de manera tajante. “No me importa lo de los demás...”, lanzó el portugués. “(Kylian) Mbappé también marcó un gol”, agregó el ex Real Madrid mientras se dirigía a los vestuarios enfurecido.
ðï¸ Journaliste : Â« Lionel Messi a mis un triplÃ© hierâ¦ Â»— Instant Foot â½ï¸ (@lnstantFoot) June 23, 2026
ðµð¹ Cristiano Ronaldo : Â« Jâen ai rien Ã faire des autresâ¦
Kylian MbappÃ© a aussi mis un but. Â»
CR7 a ensuite quittÃ© la zone-mixte aprÃ¨s la tentative de ce journaliste. pic.twitter.com/bsGsQovDtT
Una rivalidad que sigue generando repercusión
La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a poner en escena una rivalidad que marcó al fútbol durante más de una década. Aunque ambos atraviesan el tramo final de sus carreras, cada actuación de Messi y Cristiano continúa generando comparaciones, especialmente en una Copa del Mundo.
Más allá del episodio, Ronaldo sí había hablado sobre su presente deportivo y sobre las críticas recibidas después del empate en el debut frente a República Democrática del Congo. “Dijeron que debería retirarme... pero estoy aquí”, aseguró tras la goleada sobre Uzbekistán.
El delantero también destacó la fortaleza del grupo portugués para sobreponerse a las dudas que habían aparecido en los días previos. “El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”, afirmó. Después de una semana que calificó como difícil, celebró el triunfo y su aporte goleador en una nueva noche de protagonismo mundialista.