Copa del Mundo

Mundial 2026: en Tucumán aún no aumenta la inscripción de bebés llamados Lionel, según el Registro Civil

Desde el organismo indicaron, además, que la emisión de pasaportes sigue en niveles normales, sin picos por la Copa del Mundo.

Hace 2 Hs

La directora del Registro Civil de Tucumán, Carolina Bidegorry, informó a LA GACETA que por el momento no se registra un incremento significativo en la inscripción de recién nacidos llamados Lionel (por Messi), pese al entusiasmo futbolero que rodea a la competencia internacional.

“Todavía no hemos tenido un dato que sea llamativo. La última vez, cuando Argentina salió campeón, ahí sí hubo muchos bebés a los que les pusieron Lionel, pero ahora aún no se observa ese fenómeno”, explicó la funcionaria.

La referencia remite al fuerte impacto que suele generar la figura de Lionel Messi en cada gesta deportiva de la Selección argentina, especialmente en momentos de consagración internacional, cuando se incrementa la elección de su nombre como homenaje.

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Pasaportes y demanda estable

La funcionaria también indicó que tampoco se registró un aumento significativo en la solicitud de pasaportes vinculados al Mundial, aunque sí se detectan trámites habituales por vencimientos.

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