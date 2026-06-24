Copa del Mundo

La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Jordania: dirigió una final de Champions y un partido histórico del Mundial

El rumano István Kovács fue designado para el duelo del sábado en Dallas. En este Mundial ya arbitró el encuentro número 1000 de la historia de la competencia.

DESIGNADO. István Kovács será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania. El rumano dirigió la última final de la Champions League y ya tuvo participación en este Mundial.
DESIGNADO. István Kovács será el árbitro del partido entre Argentina y Jordania. El rumano dirigió la última final de la Champions League y ya tuvo participación en este Mundial.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La FIFA designó al rumano István Kovács para dirigir el partido entre Argentina y Jordania el próximo sábado en Dallas por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.
  • Kovács, con amplia trayectoria en UEFA, dirigió la última final de Champions League y el partido número 1000 de los Mundiales, mientras Argentina llega clasificada a 16avos.
  • Este encuentro clave definirá las posiciones del Grupo J de cara a los 16avos de final, bajo la supervisión de un árbitro con experiencia en partidos de máxima exigencia.
Resumen generado con IA

La FIFA confirmó este miércoles la designación arbitral para el partido que la selección argentina disputará ante Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el rumano István Kovács, quien estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi como asistentes.

El encuentro se jugará el próximo sábado desde las 23 (hora argentina) en el estadio AT&T de Dallas. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni afrontará el compromiso luego de haber asegurado su clasificación a los 16avos de final tras la victoria por 2-0 frente a Austria.

El árbitro que dirigió el partido 1000 de los Mundiales

Kovács, de 41 años, es árbitro internacional desde 2010 y atraviesa su primera experiencia en una Copa del Mundo. Sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria en competencias organizadas por la UEFA y con antecedentes en encuentros de máxima exigencia.

La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Jordania: dirigió una final de Champions y un partido histórico del Mundial

En la actual edición del Mundial tuvo a su cargo un encuentro con valor histórico: dirigió el partido número 1000 de la historia de las Copas del Mundo, en el que Japón goleó 4-0 a Túnez. Además, participó en compromisos de las Eliminatorias Europeas, la Liga de Naciones y la Eurocopa 2024.

Su currículum también incluye una de las citas más importantes del fútbol de clubes. En la temporada 2024/25 fue el árbitro de la final de la Champions League, disputada en Múnich, donde el PSG venció por 5-0 al Inter de Milán. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir el último compromiso de Argentina en la fase de grupos.

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