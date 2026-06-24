El emotivo saludo de Antonela a Messi por sus 39 años y la respuesta que enterneció a los hinchas

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la rosarina en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por imágenes de distintos momentos de la pareja junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.