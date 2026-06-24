El emotivo saludo de Antonela a Messi por sus 39 años y la respuesta que enterneció a los hinchas

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo saludó a Lionel Messi por su cumpleaños 39 en Instagram durante el Mundial, recibiendo una emotiva y nostálgica respuesta del capitán de la selección argentina.
- El saludo incluyó fotos familiares y una imagen retro de su juventud en Rosario. Messi respondió con nostalgia: 'Qué chiquitos éramos', recordando sus inicios desde la infancia.
- Este intercambio viral conmovió a los hinchas y resalta el sostén familiar del capitán, clave para mantener su motivación ante la exigencia de una nueva Copa del Mundo.
Mientras transita un nuevo Mundial con la selección argentina, Lionel Messi recibió uno de los saludos más especiales por su cumpleaños número 39. Antonela Roccuzzo, su compañera desde la infancia, compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado por una serie de fotografías familiares que rápidamente conquistaron a los fanáticos.
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió la rosarina en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por imágenes de distintos momentos de la pareja junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
Entre las fotos publicadas hubo una que se destacó por encima del resto. Se trató de una postal retro de los primeros años de la relación entre ambos, una imagen que despertó la nostalgia de miles de seguidores y recordó el largo camino recorrido desde aquellos días en Rosario hasta la actualidad.
Post Instagram
Una respuesta cargada de nostalgia
La publicación no tardó en recibir la respuesta del propio Messi. El capitán argentino comentó el posteo con un mensaje breve, pero cargado de afecto: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. Qué chiquitos éramos...”, escribió junto a emojis de corazones y una carita sonriente, en referencia a una de las imágenes elegidas por Antonela.
El intercambio volvió a reflejar el fuerte vínculo que une a la pareja más emblemática del fútbol argentino. En medio de la exigencia de una Copa del Mundo, el cumpleaños encontró a Messi rodeado del cariño de su familia y recibiendo una dedicatoria que emocionó tanto a sus seguidores como a los fanáticos de la Selección.