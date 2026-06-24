Rosario, la cuna de Messi: la pasión que no se apaga en la tierra del ídolo que cumple 39 años

“Lionel sin duda es uno de los mayores ídolos de esta ciudad. En la actualidad, ni hablar”, afirmó Conti en diálogo con LA GACETA, en la cual tmbién destacó no sólo la dimensión futbolística del capitán argentino, sino también su costado humano. “Con la humildad y la sencillez que todo el mundo intuye, así se ha manifestado siempre en su relación con Rosario”, agregó.