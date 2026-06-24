Rosario, la cuna de Messi: la pasión que no se apaga en la tierra del ídolo que cumple 39 años
Resumen para apurados
- Rosario celebra los 39 años de Lionel Messi reivindicándolo como su máximo ídolo, un lazo inquebrantable analizado por el periodista local Gustavo Conti para LA GACETA.
- Conti resaltó que Messi mantiene su acento y raíces intactas pese a vivir afuera, logrando además trascender la histórica rivalidad futbolística local entre Newell's y Central.
- Aunque su regreso a Newell's es difícil, su estabilidad familiar y vigencia física permiten a los hinchas soñar con seguir viendo al capitán en competencias internacionales.
En el día en que Lionel Andrés Messi celebra sus 39 años, Rosario vuelve inevitablemente a mirarse en el espejo de su hijo más ilustre. La ciudad que lo vio nacer, crecer y dar sus primeros pasos con la pelota, no sólo lo festeja sino que también lo reivindica como parte esencial de su identidad.
Desde allí, el jefe de Deportes del diario La Capital, Gustavo Conti, puso en palabras lo que significa Messi para la ciudad y cómo se vive su legado.
“Lionel sin duda es uno de los mayores ídolos de esta ciudad. En la actualidad, ni hablar”, afirmó Conti en diálogo con LA GACETA, en la cual tmbién destacó no sólo la dimensión futbolística del capitán argentino, sino también su costado humano. “Con la humildad y la sencillez que todo el mundo intuye, así se ha manifestado siempre en su relación con Rosario”, agregó.
Un vínculo que nunca se rompió
Para Conti, el lazo entre Messi y Rosario es inquebrantable. A pesar de los años en Europa y de su vida actual en Estados Unidos, el periodista sostiene que el astro “siempre vuelve” y que sus raíces siguen intactas. “Vos fijate que tantos años viviendo en España y no se le pegó el acento. Sigue siendo un rosarino en cualquier parte del mundo”, señaló.
En ese sentido, recordó también una etapa en la que Messi podía caminar con cierta normalidad por su ciudad natal. “Antes era común verlo en Rosario, en el centro, en cualquier lugar. Hoy eso ya no es posible”.
Rosario, entre la grieta y el ídolo universal
Consultado sobre la histórica rivalidad futbolera de la ciudad (la división entre Newell’s y Rosario Central), el periodista reconoció que la pasión local es intensa, aunque el nombre de Messi parece trascender cualquier grieta. “En Rosario la grieta existe, pero con Messi no se lo mezcla tanto. Él trasciende eso”, explicó. Incluso recordó momentos recientes donde figuras de ambos clubes compartieron escenarios sin conflictos, como una señal de cierta unidad simbólica en torno a la Selección argentina.
Aun así, dejó en claro que el sueño de ver a Messi con la camiseta de Newell’s sigue vivo en el imaginario popular, aunque lo considera “muy difícil” en la actualidad. “El hincha no pierde la esperanza, pero hoy su vida ya está organizada de otra manera”, analizó.
Una figura que excede lo futbolístico
Más allá del mito y del ídolo, Conti destacó el entorno familiar como una clave en la longevidad y vigencia de Messi. “Ha vivido para el fútbol con una familia que lo contuvo perfectamente. Nada es casualidad”, sostuvo.
En su reflexión final, el periodista fue más allá del presente inmediato y proyectó incluso la posibilidad de seguir viendo al capitán argentino en competencia internacional: “Si sigue en este nivel y con este amor por el juego, uno siempre sueña con verlo un poco más”.