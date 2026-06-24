La primera imagen de Lionel Messi con 39 años: así fue la sorpresa de sus compañeros de la Selección

La postal tiene además un fuerte valor simbólico. Messi comenzó un nuevo año de vida acompañado por esa otra familia que construyó a lo largo de su carrera en la Selección. En medio de una nueva Copa del Mundo, el capitán celebró rodeado por compañeros que crecieron admirándolo y que hoy comparten con él el sueño de seguir haciendo historia con la camiseta argentina.