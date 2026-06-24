Copa del Mundo

La primera imagen de Lionel Messi con 39 años: así fue la sorpresa de sus compañeros de la Selección

El capitán compartió una historia en Instagram desde la concentración. Rodeado por referentes del plantel, agradeció la sorpresa que le prepararon para comenzar su día.

CELEBRACIÓN. Messi recibió los 39 años rodeado por sus compañeros de la Selección Argentina y compartió en redes sociales la primera imagen de su cumpleaños durante la concentración mundialista.
CELEBRACIÓN. Messi recibió los 39 años rodeado por sus compañeros de la Selección Argentina y compartió en redes sociales la primera imagen de su cumpleaños durante la concentración mundialista. @Argentina
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi celebró sus 39 años junto al plantel de la Selección Argentina en su hotel de concentración en EE. UU. durante el Mundial, compartiendo el festejo en redes.
  • El capitán compartió en Instagram la sorpresa nocturna de sus compañeros en el hotel de la delegación, donde festejaron con una torta albiceleste y gran compañerismo.
  • La celebración consolida la unión del plantel de cara a los próximos partidos y refuerza el liderazgo del capitán argentino en la búsqueda de un nuevo título mundial.
Resumen generado con IA

Lionel Messi recibió sus 39 años en plena concentración de la selección argentina durante el Mundial y compartió con sus seguidores el primer momento de la celebración. A través de una historia de Instagram, el capitán mostró la sorpresa que le prepararon sus compañeros para darle la bienvenida a un nuevo cumpleaños.

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió Messi junto a una fotografía tomada en el hotel Origin donde se hospeda el seleccionado. La publicación marcó su primer mensaje oficial relacionado con su cumpleaños número 39 y rápidamente se multiplicó en las redes sociales.

En la imagen se lo puede ver rodeado por varios de los futbolistas con los que comparte el día a día en la "Albiceleste". Junto al rosarino aparecen Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Nahuel Molina, además del histórico utilero Mario De Stéfano, uno de los integrantes más queridos de la delegación argentina.

La primera imagen de Lionel Messi con 39 años: así fue la sorpresa de sus compañeros de la Selección

Una torta albiceleste y el abrazo de la otra familia

En el centro de la escena sobresale una torta de chocolate decorada con detalles celestes y blancos. Sobre ella se destacan las velitas con el número 39, mientras que alrededor pueden verse alfajores ubicados junto a la mesa preparada para el festejo. Todos posaron sonrientes para una fotografía que refleja el clima de cercanía y compañerismo que caracteriza al grupo.

La postal tiene además un fuerte valor simbólico. Messi comenzó un nuevo año de vida acompañado por esa otra familia que construyó a lo largo de su carrera en la Selección. En medio de una nueva Copa del Mundo, el capitán celebró rodeado por compañeros que crecieron admirándolo y que hoy comparten con él el sueño de seguir haciendo historia con la camiseta argentina.

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