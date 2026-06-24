La primera imagen de Lionel Messi con 39 años: así fue la sorpresa de sus compañeros de la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Messi celebró sus 39 años junto al plantel de la Selección Argentina en su hotel de concentración en EE. UU. durante el Mundial, compartiendo el festejo en redes.
- El capitán compartió en Instagram la sorpresa nocturna de sus compañeros en el hotel de la delegación, donde festejaron con una torta albiceleste y gran compañerismo.
- La celebración consolida la unión del plantel de cara a los próximos partidos y refuerza el liderazgo del capitán argentino en la búsqueda de un nuevo título mundial.
Lionel Messi recibió sus 39 años en plena concentración de la selección argentina durante el Mundial y compartió con sus seguidores el primer momento de la celebración. A través de una historia de Instagram, el capitán mostró la sorpresa que le prepararon sus compañeros para darle la bienvenida a un nuevo cumpleaños.
“Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió Messi junto a una fotografía tomada en el hotel Origin donde se hospeda el seleccionado. La publicación marcó su primer mensaje oficial relacionado con su cumpleaños número 39 y rápidamente se multiplicó en las redes sociales.
En la imagen se lo puede ver rodeado por varios de los futbolistas con los que comparte el día a día en la "Albiceleste". Junto al rosarino aparecen Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Nahuel Molina, además del histórico utilero Mario De Stéfano, uno de los integrantes más queridos de la delegación argentina.
Una torta albiceleste y el abrazo de la otra familia
En el centro de la escena sobresale una torta de chocolate decorada con detalles celestes y blancos. Sobre ella se destacan las velitas con el número 39, mientras que alrededor pueden verse alfajores ubicados junto a la mesa preparada para el festejo. Todos posaron sonrientes para una fotografía que refleja el clima de cercanía y compañerismo que caracteriza al grupo.
La postal tiene además un fuerte valor simbólico. Messi comenzó un nuevo año de vida acompañado por esa otra familia que construyó a lo largo de su carrera en la Selección. En medio de una nueva Copa del Mundo, el capitán celebró rodeado por compañeros que crecieron admirándolo y que hoy comparten con él el sueño de seguir haciendo historia con la camiseta argentina.