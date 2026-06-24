En plena euforia mundialista, Javier Milei saludó a Lionel Messi por su cumpleaños

La relación entre Milei y Messi se construyó a partir de elogios públicos, aunque nunca se concretó un encuentro personal. El mandatario ha manifestado en reiteradas ocasiones su admiración por el capitán argentino, incluso con frases que tuvieron amplia repercusión. En febrero de 2025, durante una visita a la Casa Rosada de los hermanos Mas, propietarios del Inter Miami, Milei recibió una camiseta firmada por el rosarino con la dedicatoria “con cariño”, en el primer gesto directo del futbolista hacia el Presidente.