En plena euforia mundialista, Javier Milei saludó a Lionel Messi por su cumpleaños

Resumen para apurados
- El presidente argentino Javier Milei saludó este miércoles en redes sociales a Lionel Messi por su cumpleaños 39, en pleno clima de fervor por el Mundial de Fútbol 2026.
- Ocurre con la Selección clasificada a dieciseisavos de final. Aunque Milei viajará a EE. UU. en julio por agenda oficial, no asistirá a los partidos por razones de austeridad.
- Este gesto consolida la admiración mutua entre ambos y refleja el intento del gobierno de equilibrar la alta exposición pública con una imagen de austeridad institucional.
El presidente Javier Milei saludó este miércoles a Lionel Messi por su 39° cumpleaños con un mensaje publicado en redes sociales que rápidamente se viralizó y se sumó al clima de fervor que rodea a la Selección Argentina en el Mundial 2026.
“FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el mandatario en su cuenta de X. El gesto del jefe de Estado llegó en un contexto deportivo inmejorable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J, tras encadenar dos triunfos contundentes ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).
En ese recorrido, Messi volvió a ser determinante: acumula 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo anotador histórico del torneo, con un triplete frente a Argelia y un doblete ante los europeos.
FELIZ CUMPLE L10NEL...!!!— Javier Milei (@JMilei) June 24, 2026
VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! pic.twitter.com/15KUtqC1dG
La Albiceleste disputará su próximo compromiso eliminatorio el viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) frente al segundo del Grupo H, que por ahora encabeza Uruguay. Antes, el conjunto nacional cerrará la fase de grupos ante Jordania en Dallas, en un partido que servirá para ajustar detalles de cara a la etapa decisiva.
El saludo de Milei también coincidió con el inicio de una intensa agenda internacional. El Presidente tiene previsto viajar a Estados Unidos el 4 de julio para participar de los festejos por el Día de la Independencia, que este año celebra los 250 años de la Declaración de 1776.
La visita, que incluirá actividades en Nueva York y se extenderá hasta el 7 de julio, apunta a reforzar el alineamiento político con la administración de Donald Trump y a impulsar la llegada de inversiones al país.
A pesar de que su estadía coincidirá con el partido de Argentina en los dieciseisavos, desde el entorno presidencial aseguraron que Milei no asistirá al encuentro. La decisión responde a una estrategia oficial orientada a sostener una imagen de austeridad: el viaje, remarcan, tendrá un carácter estrictamente institucional.
Relación
La relación entre Milei y Messi se construyó a partir de elogios públicos, aunque nunca se concretó un encuentro personal. El mandatario ha manifestado en reiteradas ocasiones su admiración por el capitán argentino, incluso con frases que tuvieron amplia repercusión. En febrero de 2025, durante una visita a la Casa Rosada de los hermanos Mas, propietarios del Inter Miami, Milei recibió una camiseta firmada por el rosarino con la dedicatoria “con cariño”, en el primer gesto directo del futbolista hacia el Presidente.
Mientras tanto, Messi celebra su cumpleaños concentrado junto al plantel argentino. Fiel a su estilo, el capitán se mostró cauto al referirse a este nuevo aniversario: “La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia y para la gente que estuvo siempre cerca”, expresó.