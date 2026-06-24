La FIFA proyecta un cambio en los penales que podría aplicarse en la fase eliminatoria del Mundial 2026

Según reveló el diario británico The Times, la intención es eliminar la posibilidad de que un equipo gane ambos sorteos, una situación que puede otorgar una doble ventaja tanto deportiva como psicológica. Diversos estudios sostienen que comenzar la tanda suele ser favorable, ya que obliga al adversario a ejecutar bajo presión constante. A esto se suma la incidencia que puede tener el arco elegido, ya sea por el estado del campo o por la ubicación del público.