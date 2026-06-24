Copa del Mundo

La FIFA proyecta un cambio en los penales que podría aplicarse en la fase eliminatoria del Mundial 2026

La medida podría entrar en vigencia a partir de los 16vos de final. Todos los detalles.

El momento en el que Messi impacta la pelota en el penal ante Austria. Foto: REUTERS/Hannah Mckay
El momento en el que Messi impacta la pelota en el penal ante Austria. Foto: REUTERS/Hannah Mckay
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA analiza un cambio reglamentario en los penales para la fase eliminatoria del Mundial 2026 con el fin de evitar ventajas injustas antes de comenzar la tanda.
  • La propuesta de un único sorteo reemplazaría al sistema actual de dos tiradas de moneda. El ganador elegirá patear primero o el arco, dejando la otra opción al rival.
  • De ser aprobada por la IFAB, la medida debutará en el Mundial 2026, marcando un hito hacia una mayor equidad y transparencia en los momentos más decisivos del fútbol.
Resumen generado con IA

La FIFA analiza una modificación en el procedimiento previo a las definiciones por penales que podría debutar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El objetivo es evitar que un mismo equipo acumule ventajas antes incluso de ejecutar el primer remate desde los doce pasos.

Actualmente, cuando un partido termina empatado y debe resolverse por penales, se realizan dos sorteos con moneda. El primero define el arco en el que se ejecutará la serie, mientras que el segundo establece qué equipo comenzará pateando. Este sistema, vigente desde hace años, podría ser reemplazado por un mecanismo más simple.

La propuesta que evalúa el organismo rector del fútbol mundial consiste en reducir el procedimiento a un solo sorteo. El equipo que gane esa única tirada tendrá la posibilidad de elegir entre dos opciones: patear primero o seleccionar el arco. Automáticamente, el rival se quedará con la alternativa restante.

Según reveló el diario británico The Times, la intención es eliminar la posibilidad de que un equipo gane ambos sorteos, una situación que puede otorgar una doble ventaja tanto deportiva como psicológica. Diversos estudios sostienen que comenzar la tanda suele ser favorable, ya que obliga al adversario a ejecutar bajo presión constante. A esto se suma la incidencia que puede tener el arco elegido, ya sea por el estado del campo o por la ubicación del público.

Antecedente

Un antecedente reciente que reavivó el debate fue la final de la UEFA Champions League entre Arsenal y Paris Saint-Germain, en la que el conjunto inglés habría perdido ambos sorteos, dejando a su rival en una posición más favorable desde el inicio de la definición.

La iniciativa forma parte de una serie de cambios que acompañan la transformación del Mundial 2026, un torneo que ya presenta novedades como la ampliación de participantes, el aumento de partidos y medidas operativas como el Hydration Break o controles más estrictos contra la pérdida deliberada de tiempo.

Sin embargo, la modificación en las tandas de penales podría convertirse en una de las innovaciones más influyentes del certamen, al intervenir directamente en uno de los momentos más decisivos del fútbol.

De todos modos, la implementación no depende únicamente de la FIFA. Cualquier cambio en las reglas debe ser aprobado por la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de definir y actualizar el reglamento del juego.

Si recibe el visto bueno a tiempo, el Mundial 2026 podría convertirse en el primer torneo de elite en aplicar este sistema, en busca de mayor equidad y transparencia en las definiciones que muchas veces marcan la historia de una Copa del Mundo.

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