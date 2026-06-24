Tras dos fechas, siete razones que explican por qué este Mundial ya es inolvidable

El arranque del certamen confirmó lo esperado: las grandes estrellas no vinieron a especular. Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé dominan la tabla de goleadores y marcan el pulso ofensivo del torneo. Tres realidades distintas confluyen en una misma escena: la vigencia del capitán argentino, el impacto inmediato del delantero noruego en su primera gran cita y el desparpajo del francés, que busca revalidar su corona. La lucha por la Bota de Oro promete ser una de las más intensas de los últimos tiempos.