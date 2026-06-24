Tras dos fechas, siete razones que explican por qué este Mundial ya es inolvidable

Resumen para apurados
- El Mundial 2026 en Norteamérica resulta histórico tras dos fechas por la vigencia de figuras como Messi y Mbappé, récords goleadores y sorpresas en los 48 partidos jugados.
- Con 121 goles en 40 partidos y planteos más ofensivos, los favoritos Argentina y Francia ratifican su poderío, mientras Noruega y EE.UU. emergen como las grandes revelaciones.
- La paridad y el rendimiento de los retadores anticipan una fase eliminatoria muy exigente, mientras la lucha por la Bota de Oro promete ser de las más reñidas de la historia.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya dejó atrás sus dos primeras fechas y, con 48 partidos disputados, comienza a ofrecer un mapa claro de tendencias, rendimientos y protagonistas. Entre leyendas que se resisten al paso del tiempo, candidatos firmes y sorpresas que alteran cualquier lógica previa, el torneo empieza a tomar forma.
A continuación, un repaso por los siete puntos más destacados de este inicio mundialista.
La carrera por la Bota de Oro: jerarquía sin discusión
El arranque del certamen confirmó lo esperado: las grandes estrellas no vinieron a especular. Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé dominan la tabla de goleadores y marcan el pulso ofensivo del torneo. Tres realidades distintas confluyen en una misma escena: la vigencia del capitán argentino, el impacto inmediato del delantero noruego en su primera gran cita y el desparpajo del francés, que busca revalidar su corona. La lucha por la Bota de Oro promete ser una de las más intensas de los últimos tiempos.
Un festival de goles que rompe registros
Las cifras reflejan un cambio de época: en los primeros 40 encuentros se convirtieron 121 goles, un aumento significativo respecto a ediciones anteriores. La tendencia invita a pensar en un Mundial más abierto, donde la ampliación de participantes y la búsqueda de mayor tiempo neto de juego parecen favorecer los planteos ofensivos.
Las leyendas siguen marcando el rumbo
Lejos de ceder protagonismo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan siendo determinantes para sus selecciones. Ambos no solo lideran desde lo simbólico, sino también desde el juego, apareciendo en momentos clave y sosteniendo a sus equipos en los pasajes más exigentes. Su vigencia es, una vez más, uno de los grandes relatos del torneo.
El factor sorpresa, protagonista inesperado
Las primeras jornadas dejaron resultados que alteraron cualquier previsión. Los denominados “batacazos” no solo le aportaron dramatismo a la fase de grupos, sino que también encendieron las alarmas entre los candidatos. En un formato más exigente, cada error puede pagarse caro.
Argentina y Francia, los finalistas que no aflojan
Argentina y Francia ratificaron su condición de potencias. Ambos seleccionados comenzaron con autoridad, mostrando solidez colectiva y jerarquía individual. La Albiceleste sostiene su identidad de juego, mientras que los europeos mantienen su potencia física y verticalidad. Son, otra vez, los rivales a vencer.
Los retadores que quieren destronar a los favoritos
El segundo escalón de candidatos también dio señales claras. España, Portugal, Brasil e Inglaterra mostraron pasajes de gran nivel y dejaron en claro que tienen argumentos para pelear por el título. La clave será sostener la regularidad en el tramo decisivo.
Las revelaciones que ilusionan
Entre las sorpresas más destacadas aparecen Noruega y Estados Unidos. Los europeos combinan orden y eficacia, mientras que los norteamericanos aprovechan su localía con intensidad y dinamismo. Ambos equipos se perfilan como amenazas serias de cara a las instancias eliminatorias.