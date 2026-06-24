Copa del Mundo

Tras dos fechas, siete razones que explican por qué este Mundial ya es inolvidable

Figuras determinantes, récords goleadores y candidatos que empiezan a perfilarse rumbo a la fase decisiva.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland iniciaron su camino goleador en el Mundial 2026. Imagen generada por IA.
Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland iniciaron su camino goleador en el Mundial 2026. Imagen generada por IA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Mundial 2026 en Norteamérica resulta histórico tras dos fechas por la vigencia de figuras como Messi y Mbappé, récords goleadores y sorpresas en los 48 partidos jugados.
  • Con 121 goles en 40 partidos y planteos más ofensivos, los favoritos Argentina y Francia ratifican su poderío, mientras Noruega y EE.UU. emergen como las grandes revelaciones.
  • La paridad y el rendimiento de los retadores anticipan una fase eliminatoria muy exigente, mientras la lucha por la Bota de Oro promete ser de las más reñidas de la historia.
Resumen generado con IA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya dejó atrás sus dos primeras fechas y, con 48 partidos disputados, comienza a ofrecer un mapa claro de tendencias, rendimientos y protagonistas. Entre leyendas que se resisten al paso del tiempo, candidatos firmes y sorpresas que alteran cualquier lógica previa, el torneo empieza a tomar forma. 

A continuación, un repaso por los siete puntos más destacados de este inicio mundialista.

La carrera por la Bota de Oro: jerarquía sin discusión

El arranque del certamen confirmó lo esperado: las grandes estrellas no vinieron a especular. Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé dominan la tabla de goleadores y marcan el pulso ofensivo del torneo. Tres realidades distintas confluyen en una misma escena: la vigencia del capitán argentino, el impacto inmediato del delantero noruego en su primera gran cita y el desparpajo del francés, que busca revalidar su corona. La lucha por la Bota de Oro promete ser una de las más intensas de los últimos tiempos.

Un festival de goles que rompe registros

Las cifras reflejan un cambio de época: en los primeros 40 encuentros se convirtieron 121 goles, un aumento significativo respecto a ediciones anteriores. La tendencia invita a pensar en un Mundial más abierto, donde la ampliación de participantes y la búsqueda de mayor tiempo neto de juego parecen favorecer los planteos ofensivos.

Las leyendas siguen marcando el rumbo

Lejos de ceder protagonismo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan siendo determinantes para sus selecciones. Ambos no solo lideran desde lo simbólico, sino también desde el juego, apareciendo en momentos clave y sosteniendo a sus equipos en los pasajes más exigentes. Su vigencia es, una vez más, uno de los grandes relatos del torneo.

El factor sorpresa, protagonista inesperado

Las primeras jornadas dejaron resultados que alteraron cualquier previsión. Los denominados “batacazos” no solo le aportaron dramatismo a la fase de grupos, sino que también encendieron las alarmas entre los candidatos. En un formato más exigente, cada error puede pagarse caro.

Argentina y Francia, los finalistas que no aflojan

Argentina y Francia ratificaron su condición de potencias. Ambos seleccionados comenzaron con autoridad, mostrando solidez colectiva y jerarquía individual. La Albiceleste sostiene su identidad de juego, mientras que los europeos mantienen su potencia física y verticalidad. Son, otra vez, los rivales a vencer.

Los retadores que quieren destronar a los favoritos

El segundo escalón de candidatos también dio señales claras. España, Portugal, Brasil e Inglaterra  mostraron pasajes de gran nivel y dejaron en claro que tienen argumentos para pelear por el título. La clave será sostener la regularidad en el tramo decisivo.

Las revelaciones que ilusionan

Entre las sorpresas más destacadas aparecen Noruega y Estados Unidos. Los europeos combinan orden y eficacia, mientras que los norteamericanos aprovechan su localía con intensidad y dinamismo. Ambos equipos se perfilan como amenazas serias de cara a las instancias eliminatorias.

Temas Mundial 2026 EspañaLionel MessiCristiano RonaldoEstados UnidosArgentinaKylian MbappéErling Haaland
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿El Neymar tucumano? Un hincha de Atlético se volvió viral en el Mundial por su increíble parecido con el crack brasileño

¿El Neymar tucumano? Un hincha de Atlético se volvió viral en el Mundial por su increíble parecido con el crack brasileño

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Debutan Inglaterra y Colombia: a qué hora son los partidos y dónde verlos en vivo

Debutan Inglaterra y Colombia: a qué hora son los partidos y dónde verlos en vivo

Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

Japón busca dar otro gran paso ante un Túnez en crisis

Japón busca dar otro gran paso ante un Túnez en crisis

Más visto en Mundial 2026
Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo
1

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina
2

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia
3

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
4

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha
5

Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Querido Messi: la carta que el fútbol tucumano le escribió al 10
6

"Querido Messi": la carta que el fútbol tucumano le escribió al "10"

Más Noticias
El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

El fin de la carrera para toda la vida: por qué la educación superior debe repensarse

El fin de la carrera para toda la vida: por qué la educación superior debe repensarse

Comentarios