Copa del Mundo

Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

La Copa del Mundo se puso al rojo vivo y ya se palpitan los duelos de la siguiente ronda. Todo lo que tenés que saber.

La Copa del Mundo es el trofeo más preciado dentro del fútbol.
La Copa del Mundo es el trofeo más preciado dentro del fútbol.
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Al finalizar la segunda fecha del Mundial 2026 en Norteamérica, se perfilaron los posibles cruces de los 16avos de final, destacando un duelo entre Argentina y Uruguay.
  • La nueva fase de 16avos surge por la ampliación del torneo. Siete selecciones, como Argentina y México, ya clasificaron, mientras que otras cinco quedaron eliminadas.
  • Los cruces definitivos se confirmarán tras la última fecha de grupos, y la fase eliminatoria se jugará del 28 de junio al 3 de julio para definir el pase a octavos.
Resumen generado con IA

Con el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, tras el duelo entre Colombia y República Democrática del Congo, el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México empieza a tomar forma de cara a la instancia decisiva. A falta de una fecha para completar la etapa inicial, ya se perfilan los cruces de los 16avos de final, la nueva fase incorporada en esta edición a partir de la ampliación del torneo.

Si bien todavía pueden registrarse modificaciones según los resultados de la última jornada, el panorama actual ofrece enfrentamientos de alto voltaje que captan la atención, como un posible clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay, además de choques como Alemania frente a República Checa, Países Bajos ante Marruecos, España contra Austria y Portugal frente a Ghana.

Los cruces de 16avos tras la segunda fecha:

Alemania (1° del Grupo E) vs. República Checa (mejor tercero)

Francia (1° del Grupo I) vs. Bélgica (mejor tercero)

Corea del Sur (2° del Grupo A) vs. Suiza (2° del Grupo B)

Países Bajos (1° del Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)

Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)

España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)

Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Suecia (mejor tercero)

Egipto (1° del Grupo G) vs. Escocia (mejor tercero)

Brasil (1° del Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)

Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)

México (1° del Grupo A) vs. Cabo Verde (mejor tercero)

Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Argelia (mejor tercero)

Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)

Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)

Canadá (1° del Grupo B) vs. Paraguay (mejor tercero)

Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero)

Clasificados y eliminados

Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en los 16avos México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. En contrapartida, Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá se despidieron de la competencia.

Cuándo se juegan los 16avos

La primera ronda de eliminación directa comenzará inmediatamente después de la fase de grupos. Los partidos se disputarán entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con un total de 16 encuentros que definirán a los equipos que avanzarán a octavos de final.

Cómo se clasifican los mejores terceros

Los ocho mejores terceros que accederán a esta instancia se determinarán según los siguientes criterios: puntos obtenidos, diferencia de gol, goles a favor, conducta deportiva y, en última instancia, el ranking FIFA.

Criterios de desempate en fase de grupos

En caso de igualdad de puntos dentro de un grupo, se tendrán en cuenta los resultados entre los equipos implicados, la diferencia de gol en esos partidos y los goles convertidos. De persistir la paridad, se considerarán la diferencia de gol general, los goles a favor, el fair play y finalmente el ranking FIFA.

Temas Mundial 2026 EspañaRepública ChecaPaíses BajosEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién podría cruzarse con Argentina? Uruguay empató con Cabo Verde y el Grupo H sigue abierto

¿Quién podría cruzarse con Argentina? Uruguay empató con Cabo Verde y el Grupo H sigue abierto

La pasión celeste y blanca volvió al José Fierro: el Mundial se vivió en la cantina

La pasión celeste y blanca volvió al José Fierro: el Mundial se vivió en la cantina

Alemania tendrá su primera prueba de fuego frente a Costa de Marfil

Alemania tendrá su primera prueba de fuego frente a Costa de Marfil

De la renuncia a la gloria eterna: el cumpleaños que encontrará a Messi donde nunca imaginó estar

De la renuncia a la gloria eterna: el cumpleaños que encontrará a Messi donde nunca imaginó estar

Canadá y Qatar sueñan con su primer triunfo en un Mundial: hora, TV y formaciones

Canadá y Qatar sueñan con su primer triunfo en un Mundial: hora, TV y formaciones

Más visto en Mundial 2026
Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo
1

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina
2

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
3

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
4

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria
5

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales
6

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Más Noticias
Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

El fin de la carrera para toda la vida: por qué la educación superior debe repensarse

El fin de la carrera para toda la vida: por qué la educación superior debe repensarse

La batalla de las encuestas en Tucumán

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Comentarios