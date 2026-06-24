Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Resumen para apurados
- Al finalizar la segunda fecha del Mundial 2026 en Norteamérica, se perfilaron los posibles cruces de los 16avos de final, destacando un duelo entre Argentina y Uruguay.
- La nueva fase de 16avos surge por la ampliación del torneo. Siete selecciones, como Argentina y México, ya clasificaron, mientras que otras cinco quedaron eliminadas.
- Los cruces definitivos se confirmarán tras la última fecha de grupos, y la fase eliminatoria se jugará del 28 de junio al 3 de julio para definir el pase a octavos.
Con el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, tras el duelo entre Colombia y República Democrática del Congo, el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México empieza a tomar forma de cara a la instancia decisiva. A falta de una fecha para completar la etapa inicial, ya se perfilan los cruces de los 16avos de final, la nueva fase incorporada en esta edición a partir de la ampliación del torneo.
Si bien todavía pueden registrarse modificaciones según los resultados de la última jornada, el panorama actual ofrece enfrentamientos de alto voltaje que captan la atención, como un posible clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay, además de choques como Alemania frente a República Checa, Países Bajos ante Marruecos, España contra Austria y Portugal frente a Ghana.
Los cruces de 16avos tras la segunda fecha:
Alemania (1° del Grupo E) vs. República Checa (mejor tercero)
Francia (1° del Grupo I) vs. Bélgica (mejor tercero)
Corea del Sur (2° del Grupo A) vs. Suiza (2° del Grupo B)
Países Bajos (1° del Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)
Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)
España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)
Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Suecia (mejor tercero)
Egipto (1° del Grupo G) vs. Escocia (mejor tercero)
Brasil (1° del Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)
Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)
México (1° del Grupo A) vs. Cabo Verde (mejor tercero)
Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Argelia (mejor tercero)
Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)
Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)
Canadá (1° del Grupo B) vs. Paraguay (mejor tercero)
Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero)
Clasificados y eliminados
Hasta el momento, ya aseguraron su lugar en los 16avos México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. En contrapartida, Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá se despidieron de la competencia.
Cuándo se juegan los 16avos
La primera ronda de eliminación directa comenzará inmediatamente después de la fase de grupos. Los partidos se disputarán entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con un total de 16 encuentros que definirán a los equipos que avanzarán a octavos de final.
Cómo se clasifican los mejores terceros
Los ocho mejores terceros que accederán a esta instancia se determinarán según los siguientes criterios: puntos obtenidos, diferencia de gol, goles a favor, conducta deportiva y, en última instancia, el ranking FIFA.
Criterios de desempate en fase de grupos
En caso de igualdad de puntos dentro de un grupo, se tendrán en cuenta los resultados entre los equipos implicados, la diferencia de gol en esos partidos y los goles convertidos. De persistir la paridad, se considerarán la diferencia de gol general, los goles a favor, el fair play y finalmente el ranking FIFA.