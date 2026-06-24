Mundial 2026: así están los cruces de 16avos de final tras finalizar la segunda fecha

Con el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, tras el duelo entre Colombia y República Democrática del Congo, el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México empieza a tomar forma de cara a la instancia decisiva. A falta de una fecha para completar la etapa inicial, ya se perfilan los cruces de los 16avos de final, la nueva fase incorporada en esta edición a partir de la ampliación del torneo.