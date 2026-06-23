Corea del Sur no quiere pasar sustos frente a una Sudáfrica que se juega su última carta

Resumen para apurados
- Corea del Sur y Sudáfrica definen este miércoles en Monterrey su pase a octavos del Mundial 2026, en un duelo decisivo donde los asiáticos llegan con ventaja.
- A Corea del Sur le alcanza un empate tras vencer a República Checa, mientras que Sudáfrica está obligada a ganar luego de rescatar un agónico empate 1-1 ante los europeos.
- Este duelo definirá al clasificado a octavos: Corea del Sur busca repetir la hazaña de avanzar de ronda, mientras que Sudáfrica persigue una clasificación histórica.
Monterrey será el escenario de una batalla determinante por la última jornada del Grupo A del Mundial 2026. Con México ya clasificado en el primer lugar de la zona, Corea del Sur y Sudáfrica se jugarán su destino en un mano a mano donde las urgencias están repartidas de manera muy desigual, pero con la presión al límite para ambos lados.
Corea del Sur llega en una situación favorable, aunque cualquier distracción podría resultar fatal. Los asiáticos iniciaron su camino con un valioso triunfo por 2-1 ante República Checa y, a pesar de la posterior caída por la mínima ante el seleccionado local, se mantienen en una posición de privilegio. Al conjunto surcoreano un empate le alcanzará para abrochar la segunda posición de la zona de manera matemática, ya que cuenta con la ventaja del criterio de desempate por haber ganado el duelo directo frente a los checos.
Sin embargo, la relajación no es una opción viable. Una derrota ante los sudafricanos los condenaría a la eliminación directa si es que los europeos logran vencer a México. En su undécima participación consecutiva, el cuadro asiático busca meterse en los cruces eliminatorios en dos mundiales seguidos por primera vez en su historia, un hito que saldrán a sellar sin especular con una igualdad.
Pese al panorama positivo, el campamento de los surcoreanos no está libre de polémicas. Park Ji-sung, uno de los mejores jugadores de la historia de ese país, criticó al entrenador Hong Myung-bo por la decisión de sacar a Son Heungmin en el duelo ante México, y cuestionó la ubicación que le da en el esquema al ex Tottenham.
Por su lado, Sudáfrica llega a la fecha decisiva con la obligación a cuestas pero con el ánimo renovado tras rescatar un agónico empate 1-1 frente al equipo checo. Aquel penal convertido por Teboho Mokoena a pocos minutos del cierre mantuvo con vida a los dirigidos por el belga Hugo Broos. Los “Bafana Bafana” tienen ante sí una oportunidad histórica: superar la fase de grupos por primera vez en su trayectoria, un logro que se les escapó en sus tres participaciones previas (1998, 2002 y 2010). Para conseguirlo, la ecuación es simple: necesitan ganar. Un triunfo los dejaría con cuatro unidades y con serias chances de avanzar como escoltas, aunque deberán mirar de reojo lo que suceda en el estadio Azteca entre mexicanos y checos para ver si entra en juego la diferencia de gol (solo sucedería en caso de que ganen los europeos). Cualquier otro resultado los dejará fuera del torneo.
Miércoles desde las 16:
Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau e Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster e Iqraam Rayners. DT: Hugo Bross.
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min y Lee Tae-seok; Paik Seung-ho y Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung y Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Estadio: Monterrey.
TV: TyC Sports y D Sports.