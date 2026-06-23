Corea del Sur no quiere pasar sustos frente a una Sudáfrica que se juega su última carta

Por su lado, Sudáfrica llega a la fecha decisiva con la obligación a cuestas pero con el ánimo renovado tras rescatar un agónico empate 1-1 frente al equipo checo. Aquel penal convertido por Teboho Mokoena a pocos minutos del cierre mantuvo con vida a los dirigidos por el belga Hugo Broos. Los “Bafana Bafana” tienen ante sí una oportunidad histórica: superar la fase de grupos por primera vez en su trayectoria, un logro que se les escapó en sus tres participaciones previas (1998, 2002 y 2010). Para conseguirlo, la ecuación es simple: necesitan ganar. Un triunfo los dejaría con cuatro unidades y con serias chances de avanzar como escoltas, aunque deberán mirar de reojo lo que suceda en el estadio Azteca entre mexicanos y checos para ver si entra en juego la diferencia de gol (solo sucedería en caso de que ganen los europeos). Cualquier otro resultado los dejará fuera del torneo.