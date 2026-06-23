Brasil no se puede relajar frente a una Escocia que dejará la vida
El equipo de Carlo Ancelotti necesita ganar y mirará de reojo el partido de Marruecos. Con un Vinícius encendido y Neymar en el banco, el pentacampeón mide fuerzas este miércoles con un rival duro que jugará con la calculadora en la mano.
El cierre del Grupo C en el Mundial 2026 será para alquilar balcones. Brasil llega bajo presión. Si bien la goleada ante Haití trajo algo de tranquilidad tras el pálido empate 1-1 del debut frente a Marruecos, los dirigidos por Carlo Ancelotti todavía están en deuda desde el juego. La falta de volumen futbolístico en la mitad de la cancha, zona bajo la responsabilidad de Casemiro y Bruno Guimarães, se traduce en un llamativo promedio de apenas 10 remates por partido. Para adueñarse del grupo, el Scratch necesita sumar de a tres y esperar el resultado de los marroquíes, teniendo muy presente un dato de alerta: mientras la ‘Canarinha’ enfrentará a un Escocia que se jugará la vida, Marruecos chocará con un Haití ya eliminado. Para este compromiso, Ancelotti no podrá contar con Raphinha por lesión, pero sí tendrá desde el arranque a un encendido Vinícius Júnior (acumula dos goles y una asistencia) y a Lucas Paquetá como enlace. La gran duda del estratega italiano pasa por el extremo derecho, puesto que se disputan Rayan y Luiz Henrique, mientras que figuras como Endrick, Gabriel Martinelli y Neymar Jr. —quien ya entrena a la par de sus compañeros— esperarán su oportunidad en el banco de suplentes.
Por el lado del seleccionado europeo, el encuentro representa una cita con el destino. En sus ocho participaciones mundialistas previas, jamás logró superar la primera fase. Con tres unidades en la tabla —luego de vencer por la mínima a Haití y caer ante Marruecos—, un empate le daría casi con seguridad a los británicos la clasificación como uno de los mejores terceros.
Pero lo que más puede complicar a los pentacampeones es que, para Escocia, sí puede ser negocio especular: perder por la mínima los dejaría aún con chances de clasificar como terceros, aunque deban esperar el cierre de los demás grupos. Si Brasil necesita golear para ganar la zona, difícilmente encuentre a un rival abierto que se descuide atrás por buscar el empate.
Miércoles desde las 19:
Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y John McGinn; Lawrence Shankland y Che Adams. DT: Steve Clarke.
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel y Douglas Santos; Casemiro y Bruno Guimarães; Rayan o Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
Árbitro: César Arturo Ramos (México).
Estadio: Miami.
TV: D Sports y Telefe.