Brasil no se puede relajar frente a una Escocia que dejará la vida

El cierre del Grupo C en el Mundial 2026 será para alquilar balcones. Brasil llega bajo presión. Si bien la goleada ante Haití trajo algo de tranquilidad tras el pálido empate 1-1 del debut frente a Marruecos, los dirigidos por Carlo Ancelotti todavía están en deuda desde el juego. La falta de volumen futbolístico en la mitad de la cancha, zona bajo la responsabilidad de Casemiro y Bruno Guimarães, se traduce en un llamativo promedio de apenas 10 remates por partido. Para adueñarse del grupo, el Scratch necesita sumar de a tres y esperar el resultado de los marroquíes, teniendo muy presente un dato de alerta: mientras la ‘Canarinha’ enfrentará a un Escocia que se jugará la vida, Marruecos chocará con un Haití ya eliminado. Para este compromiso, Ancelotti no podrá contar con Raphinha por lesión, pero sí tendrá desde el arranque a un encendido Vinícius Júnior (acumula dos goles y una asistencia) y a Lucas Paquetá como enlace. La gran duda del estratega italiano pasa por el extremo derecho, puesto que se disputan Rayan y Luiz Henrique, mientras que figuras como Endrick, Gabriel Martinelli y Neymar Jr. —quien ya entrena a la par de sus compañeros— esperarán su oportunidad en el banco de suplentes.