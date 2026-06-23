Canadá y Suiza definen la cima del Grupo B en el inicio de la fecha 3

Los dirigidos por Jesse Marsch llegan con el ánimo por las nubes tras hacer historia ante Qatar con un aplastante 6-0, lo que significó el primer triunfo de este país en toda la historia de las Copas del Mundo. Tras las tempranas eliminaciones en 1986 y 2022, la “Hoja de Maple” está a solo un paso de meterse en las eliminatorias por primera vez. Aunque matemáticamente aún no están clasificados (si pierden, Bosnia vence a Qatar, y se dan muchos otros resultados, podría quedar fuera de los mejores terceros), ese objetivo se da por cumplido y piensan en otro más ambicioso: adjudicarse el grupo para jugar las rondas de eliminación directa en su país.