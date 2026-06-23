Copa del Mundo

Canadá y Suiza definen la cima del Grupo B en el inicio de la fecha 3

Se pone en marcha la última jornada de la fase de grupos. Los norteamericanos corren con ventaja por la diferencia de gol tras su goleada a Qatar, pero el experimentado combinado europeo irá con todo para quedarse con primer puesto.

Canadá y Suiza definen la cima del Grupo B en el inicio de la fecha 3
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Canadá y Suiza se enfrentan hoy en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026 para definir el primer puesto del grupo, con ventaja de gol para los norteamericanos.
  • Ambos llegan de golear en la fecha anterior. Canadá recupera a Alphonso Davies pero pierde a Ismaël Koné por lesión, mientras Suiza va con su equipo de gala por el liderato.
  • El primer puesto asegurará un rival teóricamente más accesible en la próxima fase. Para Suiza implica ventajas logísticas y para Canadá, jugar las eliminatorias en casa.
Resumen generado con IA

Llegó la hora. Después de 13 días de competencia en el Mundial 2026, comienza la última fecha de la fase de grupos. El primero en definirse será el Grupo B: Canadá y Suiza, luego de golear en la fecha 2, dirimirán este miércoles el primer puesto mano a mano.

Los dirigidos por Jesse Marsch llegan con el ánimo por las nubes tras hacer historia ante Qatar con un aplastante 6-0, lo que significó el primer triunfo de este país en toda la historia de las Copas del Mundo. Tras las tempranas eliminaciones en 1986 y 2022, la “Hoja de Maple” está a solo un paso de meterse en las eliminatorias por primera vez. Aunque matemáticamente aún no están clasificados (si pierden, Bosnia vence a Qatar, y se dan muchos otros resultados, podría quedar fuera de los mejores terceros), ese objetivo se da por cumplido y piensan en otro más ambicioso: adjudicarse el grupo para jugar las rondas de eliminación directa en su país.

Sin embargo, Marsch sufrió un dolor de cabeza enorme en el duelo ante los asiáticos: el mediocampista Ismaël Koné sufrió una fractura de tibia y peroné que lo marginará de las canchas por al menos cinco meses. Su reemplazo será Nathan Saliba, mientras que el cuerpo técnico celebra la posible reaparición del capitán Alphonso Davies, recuperado de sus molestias en los isquiotibiales.

Para Suiza, la cosa es clara: la única opción para adueñarse del grupo es quedarse con los tres puntos. Los helvéticos también tienen cuatro unidades, pero en la segunda fecha golearon solamente por 4-1 a Bosnia y Herzegovina, lo que los deja tres goles por debajo de los anfitriones.

Los europeos saldrán a la cancha con su equipo de gala, liderado por la experiencia de Granit Xhaka en el eje central, sumado a un tridente ofensivo de cuidado conformado por Dan Ndoye, Rubén Vargas y el potente Breel Embolo. Los dirigidos por Murat  Yakin saben que la victoria le garantizará un cruce teóricamente más accesible en la próxima instancia, por lo que saldrá a proponer condiciones desde el arranque. Además, quedarse con el primer lugar tendrá una gran ventaja logística: el partido de 16avos y, si avanza, el de 8vos, serán en el mismo estadio donde jugarán esta tarde.

Miércoles desde las 16:

Bosnia Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedi, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic y Sead Kolasinac; Amar Memi, Ivan Šunjićy Benjamin Tahirovic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes e Issa Laye; Jassem Gaber y Abdulaziz Hatem; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Seattle.

TV: DSports.

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