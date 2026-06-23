Cristiano marcó dos goles, hizo historia y lideró el triunfo 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer cuando Portugal más lo necesitaba. Tras el inesperado empate frente a República Democrática del Congo en el debut, el conjunto de Roberto Martínez estaba obligado a ofrecer una respuesta convincente en el Mundial 2026. Y la encontró de la mano de su capitán, que marcó dos goles en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán y encabezó una actuación que devolvió tranquilidad e ilusión.