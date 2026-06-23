Copa del Mundo

Cristiano marcó dos goles, hizo historia y lideró el triunfo 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán

A los 41 años, el delantero volvió a ser decisivo, rompió otro récord en los mundiales y encaminó la primera victoria portuguesa en el torneo.

Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristiano Ronaldo lideró la goleada de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán en el Mundial 2026 para asegurar el primer triunfo de su selección tras debutar con un empate.
  • A los 41 años, el capitán anotó un doblete y se convirtió en el primero en marcar en seis mundiales, en un duelo que completaron Mendes, Leão y un autogol uzbeko.
  • Con este triunfo, Portugal asume el liderazgo provisional del Grupo K, recupera la confianza en el torneo y reafirma la vigencia histórica de Ronaldo en la elite mundial.
Resumen generado con IA

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer cuando Portugal más lo necesitaba. Tras el inesperado empate frente a República Democrática del Congo en el debut, el conjunto de Roberto Martínez estaba obligado a ofrecer una respuesta convincente en el Mundial 2026. Y la encontró de la mano de su capitán, que marcó dos goles en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán y encabezó una actuación que devolvió tranquilidad e ilusión.

El delantero de 41 años abrió el marcador a los seis minutos y comenzó a inclinar rápidamente un partido que Portugal dominó de principio a fin. Su segundo tanto, antes del descanso, terminó de desarmar la resistencia asiática y le permitió alcanzar otro registro histórico: convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.

La actuación de Cristiano también tuvo un inevitable punto de comparación con Lionel Messi. Apenas un día después de que el argentino volviera a ser decisivo con la "Albiceleste", el portugués respondió con una exhibición propia. Los dos referentes que marcaron las últimas dos décadas del fútbol mundial siguen dejando su huella en el torneo más importante, incluso cuando nuevas figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland intentan adueñarse del escenario.

Los tantos que sentenciaron el partido

Más allá de los récords, Portugal mostró una versión mucho más cercana a la que pretende Martínez. El equipo fue agresivo para recuperar la pelota, tuvo movilidad en ataque y generó situaciones de manera constante. Nuno Mendes amplió la ventaja con un gran tiro libre, luego llegó un gol en contra de Abduvokhid Nematov y Rafael Leão completó una goleada que reflejó la superioridad lusa.

Portugal recuperó confianza, alcanzó la cima provisional del Grupo K y dejó atrás las dudas del estreno. Pero, sobre todo, confirmó que mientras Cristiano Ronaldo siga vigente, cualquier análisis del equipo portugués seguirá comenzando por el mismo lugar: su eterna capacidad para marcar diferencias.

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