La banda tucumana que sueña con tener el próximo hit de la "Scaloneta"
Resumen para apurados
- La banda tucumana Sires lanzó 'Quiero Vale 4', un tema dedicado a la Selección argentina que busca convertirse en el nuevo himno de los hinchas para el Mundial 2026.
- Surgida en la pandemia, la banda adaptó un tema de Miranda! para repasar las tres estrellas del país y homenajear a ídolos como Maradona, Messi y Kempes en su nueva obra.
- Pese a los retos de difusión del interior, el grupo aspira a ganar popularidad digital y consolidar su tema como el próximo gran fenómeno musical de la hinchada argentina.
Cada vez que arranca una nueva Copa del Mundo decenas de hinchas argentinos sacan a relucir su creatividad, picardía y pasión por el fútbol al componer canciones dedicadas a la Selección Argentina, con la fantasía de que sus versos sean coreados por los más de los 40 millones de habitantes del país y que recorra las tribunas de los estadios internacionales. La fórmula suele ser la misma que las típicas canciones de cancha de los clubes locales: utilizan el ritmo de una canción popular y cambian su letra por términos, frases e historias vinculadas a la cultura futbolera. Los artistas de Tucumán también participaron en esta misión. Cuatro músicos tucumanos decidieron jugársela y aportar su creación. Así nació “Quiero Vale 4”, una canción dedicada a la Selección Argentina que la banda Sires comenzó a difundir en redes sociales con el sueño de que se convierta en uno de los himnos de la hinchada argentina para el Mundial 2026.
La ilusión no es menor. Después del fenómeno que generó “Muchachos” durante Qatar 2022, los integrantes del grupo sueñan con que su tema pueda acompañar a los fanáticos en el camino hacia una eventual cuarta estrella. “Sería fabuloso”, resumió entre risas el cantante de la banda, conocido artísticamente como Vikingo.
De la pandemia al estudio
Mientras acomodan los instrumentos para probar sonido en el estudio musical Esencias, ubicado en la zona de esquina Norte, Vikingo y su productor musical, Alejandro Campos, recuerdan cómo nació la banda. La historia del grupo comenzó durante la pandemia de 2020. El aislamiento obligó a todos a frenar la rutina diaria y a reinventarnos en cierto punto. Para Vikingo, que durante años trabajó como artista callejero en Buenos Aires y Mar del Plata, dejar de tocar durante meses fue un golpe duro. “Cuando nos encerraron quedamos enloquecidos. Yo estaba acostumbrado a tocar todos los días y de repente se frenó todo”, contó.
En medio de la incertidumbre Alejandro apareció con una idea prometedora; le propuso a Vikingo rescatar las canciones que tenía escritas y comenzar un nuevo camino artístico. “Ya lo conocía pero jamás habíamos trabajado juntos. Me acuerdo que lo que me impulsó a llamarlo fue la solidaridad que demostraba con su arte. Cantaba a la gorra para ayudar a otras personas y eso me conmovió. Después me atrapó su manera de componer”, confesó el productor musical.
Con el proyecto en marcha se sumaron Pablo Rueda en la guitarra y Fabio Muñoz como bajista. De esta manera “Sires” comenzó a tomar forma y en cuestión de meses lanzaron su primer disco, que tiene la particularidad de haber sido compuesto a distancia. “Mientras Pablo me pasaba la música, yo le iba poniendo la letra y Alejandro acomodaba las maquetas. Fue un disco típico de cuarentena”, bromeó el vocalista.
Un sueño mundial
Una característica que identifica a la banda es su pasión por escribir canciones que retratan la sensibilidad y las diferentes realidades de los argentinos. Esas temáticas se mezclan con el amor al fútbol y a la albiceleste. Hace tres años compusieron “La pecosa siempre al 10”, un tema dedicado a Lionel Messi y a la Selección. Para este Mundial no se quedaron atrás y volvieron a intentarlo. “Queríamos hacer una canción con mucha onda de cancha y expresar lo que el pueblo mismo quiere decir”, explicó Vikingo.
Inspirados por el éxito de “Muchachos”, del grupo musical La Mosca Tsé-Tsé, eligieron adaptar la melodía de “Tu misterio es alguien”, de Miranda!, y construir una letra que recorre las tres estrellas obtenidas por Argentina y la ilusión de sumar una nueva. “Armamos la letra de esta canción nombrando lo que nos golpea fuerte en el pecho a los argentinos, que son los tres mundiales. Por eso nombramos a El Matador (haciendo referencia a Mario Alberto Kempes) en el primero, la mano de Dios del maestro (por Diego Maradona) y bueno, el último con La Scaloneta”, señaló el vocalista de Sires.
La repercusión en redes sociales comenzó a aparecer lentamente y los músicos reconocen que, al ser una banda independiente del interior del país, el camino es más difícil. “Nos apoyamos mucho en las redes y en los medios que ayudan a difundir nuestra música”, afirmó el Vikingo.
A pesar de las adversidades, el grupo no pierde la esperanza de que “Quiero Vale 4” gane popularidad entre los argentinos y se convierta en el nuevo hit mundialista. Incluso, soñando en grande, Vikingo y Alejandro se imaginan qué dedicatoria le darían a los jugadores de la selección si tuviesen la oportunidad de presentarles el tema personalmente. “Les diríamos gracias. No sólo por la copa en sí, sino por haber demostrado que con la unidad todo se puede, porque anteriormente no logramos los triunfos de los últimos años porque no había unidad. Ahora se nota que están unidos y eso se siente adentro y afuera de la cancha”, expresaron.
Más allá del Mundial, la banda mantiene intactas sus aspiraciones y su objetivo profesional. “El sueño de todo artista es ser inmortal. Nos encantaría que nuestra obra sea conocida en el mundo entero”, sostuvo Vikingo. “Creo que todo artista desea vivir de su arte. Los sueños están para cumplirse y eso es lo que siempre nos va a motivar”, aseguró Alejandro.
Mientras “Quiero Vale 4” sigue sumando reproducciones en redes sociales, YouTube y Spotify, Sires continúa componiendo canciones y presentando su discografía cada domingo en la parte trasera del piletón del parque Avellaneda, invitando a todos los tucumanos a sumarse a sus recitales y conocer el talento local.