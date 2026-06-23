La banda tucumana que sueña con tener el próximo hit de la "Scaloneta"

Cada vez que arranca una nueva Copa del Mundo decenas de hinchas argentinos sacan a relucir su creatividad, picardía y pasión por el fútbol al componer canciones dedicadas a la Selección Argentina, con la fantasía de que sus versos sean coreados por los más de los 40 millones de habitantes del país y que recorra las tribunas de los estadios internacionales. La fórmula suele ser la misma que las típicas canciones de cancha de los clubes locales: utilizan el ritmo de una canción popular y cambian su letra por términos, frases e historias vinculadas a la cultura futbolera. Los artistas de Tucumán también participaron en esta misión. Cuatro músicos tucumanos decidieron jugársela y aportar su creación. Así nació “Quiero Vale 4”, una canción dedicada a la Selección Argentina que la banda Sires comenzó a difundir en redes sociales con el sueño de que se convierta en uno de los himnos de la hinchada argentina para el Mundial 2026.