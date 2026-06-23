Cristiano Ronaldo hizo historia ante Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales al anotar el primer gol de Portugal ante Uzbekistán en Houston durante el Mundial 2026.
- El delantero de 41 años, que ya había anotado en cinco ediciones previas desde 2006, marcó en un partido clave luego de que Portugal debutara con un empate ante el Congo.
- Con este logro, el portugués supera los registros de leyendas como Pelé, Klose y Messi, consolidando su legado histórico y encaminando la clasificación lusa en el torneo.
Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su relación con los récords parece no tener fin. El delantero portugués marcó el 1-0 parcial de Portugal, que gana por dos goles frente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 y alcanzó una marca que ningún otro futbolista había conseguido en la historia de la competencia.
Con su tanto en Houston, el capitán luso se convirtió en el primer jugador en anotar goles en seis Copas del Mundo diferentes. Antes de este torneo ya había festejado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora sumó a Estados Unidos, México y Canadá 2026 a una lista que lo coloca en soledad en lo más alto de los registros mundialistas.
La expectativa alrededor de Cristiano era enorme antes del encuentro. A sus 41 años disputó su sexto Mundial, otro récord que comparte con muy pocos futbolistas, y llegaba con la posibilidad de convertirse en el primer jugador capaz de marcar en seis ediciones distintas del torneo. La FIFA, distintos medios internacionales y hasta las transmisiones oficiales habían puesto el foco en esa posibilidad histórica.
Â¡Â¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!! Â¡Â¡EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN SEIS MUNDIALES DISTINTOS!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026
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El gol también tuvo un valor especial para Portugal. El equipo de Roberto Martínez había debutado con un empate frente a República Democrática del Congo y necesitaba una victoria para encaminar su clasificación a la fase eliminatoria. En ese contexto, la aparición de su máximo referente vuelve a resultar determinante en un partido clave para las aspiraciones lusas.
Una marca que parecía imposible
Hasta este Mundial, Cristiano Ronaldo ya era el único futbolista que había logrado convertir en cinco Copas del Mundo diferentes. Con el tanto frente a Uzbekistán amplió una distancia que lo separa de leyendas como Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler y hasta de Lionel Messi, quienes también dejaron su huella en varias ediciones del torneo, aunque ninguno alcanzó la cifra del portugués.