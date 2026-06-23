Cristiano Ronaldo hizo historia ante Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales

Con su tanto en Houston, el capitán luso se convirtió en el primer jugador en anotar goles en seis Copas del Mundo diferentes. Antes de este torneo ya había festejado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora sumó a Estados Unidos, México y Canadá 2026 a una lista que lo coloca en soledad en lo más alto de los registros mundialistas.