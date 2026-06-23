Bosnia-Herzegovina y Qatar se juegan la clasificación en el Mundial: hora, TV y posibles equipos

La diferencia entre competir y sobrevivir suele hacerse evidente en la recta final de la fase de grupos. Mientras algunos equipos llegan fortalecidos por los resultados, otros se ven obligados a reaccionar bajo presión. Bosnia y Herzegovina y Qatar forman parte de este último y mañana desde las 16 afrontarán un duelo que pondrá a prueba su capacidad para recuperarse después de una segunda jornada en el grupo B que dejó más dudas que certezas en el Mundial.