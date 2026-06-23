Curioso homenaje: legisladores noruegos sorprendieron con la tradicional “remada vikinga”

Resumen para apurados
- Legisladores de Noruega recrearon la 'remada vikinga' en el Parlamento para apoyar a su selección en el Mundial 2026, tras clasificar por primera vez desde 1998.
- Propuesto por el presidente de la cámara, los diputados imitaron el festejo de la hinchada tras el exitoso debut de la selección, aunque el gesto generó debates internos.
- El hecho refleja el impacto cultural del Mundial y abre un debate sobre los límites de la formalidad institucional frente a las manifestaciones de fervor popular.
La pasión por el Mundial llegó hasta uno de los lugares menos pensados en Noruega. Los legisladores del Storting, el Parlamento nacional, protagonizaron una escena que rápidamente se viralizó al abandonar por unos instantes la formalidad habitual del recinto para sumarse a uno de los rituales más populares de los hinchas de su selección.
El episodio ocurrió durante una pausa de la actividad parlamentaria, cuando el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani, propuso enviar un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Stale Solbakken, que disputa su primera Copa del Mundo desde Francia 1998. La iniciativa consistió en recrear la tradicional “remada vikinga”, un festejo adoptado por los aficionados noruegos durante el torneo.
“¿Cómo puede el Storting enviar un saludo a nuestros muchachos del Mundial? No hay mejor manera que remar, remar. ¿Están conmigo?”, preguntó Gharahkhani ante los legisladores. Acto seguido, buena parte de los presentes comenzó a inclinarse hacia adelante y hacia atrás simulando remar al unísono, mientras el titular del Parlamento marcaba el ritmo con su mazo.
Las imágenes fueron compartidas en las redes oficiales del Storting y tuvieron una enorme repercusión. El gesto reflejó el entusiasmo que despertó la selección noruega luego de su gran comienzo en el Mundial, marcado por la victoria 4-1 sobre Irak y la destacada actuación de Erling Haaland, autor de dos goles en ese encuentro.
ð³ð´| FIEBRE MUNDIALISTA EN EL PARLAMENTO DE NORUEGA â½— News On Demand (@OnDemand_News) June 21, 2026
Legisladores noruegos se sumaron al entusiasmo de la Copa Mundial recreando en pleno Parlamento la icÃ³nica "Fila Vikinga". Esta coreografÃa y forma de celebraciÃ³n se ha vuelto viral en todo el mundo gracias al granâ¦ pic.twitter.com/le4rEJbAnc
Un gesto que también generó debate
Aunque la mayoría de los legisladores se sumó a la iniciativa, algunos optaron por permanecer al margen. Entre ellos estuvo Erlend Wiborg, quien consideró que el Parlamento no era el ámbito adecuado para ese tipo de manifestaciones. “No creo que Solbakken consiga más puntos porque 169 representantes se sienten a remar en el Parlamento”, afirmó. Sin embargo, otros dirigentes defendieron el gesto como una muestra de cercanía con la ciudadanía y de apoyo a la selección. Más allá de las diferencias, la escena dejó una de las postales más llamativas del Mundial y evidenció cómo la fiebre futbolera atraviesa todos los sectores de la sociedad noruega.