Curioso homenaje: legisladores noruegos sorprendieron con la tradicional “remada vikinga”

Un gesto que también generó debate

Aunque la mayoría de los legisladores se sumó a la iniciativa, algunos optaron por permanecer al margen. Entre ellos estuvo Erlend Wiborg, quien consideró que el Parlamento no era el ámbito adecuado para ese tipo de manifestaciones. “No creo que Solbakken consiga más puntos porque 169 representantes se sienten a remar en el Parlamento”, afirmó. Sin embargo, otros dirigentes defendieron el gesto como una muestra de cercanía con la ciudadanía y de apoyo a la selección. Más allá de las diferencias, la escena dejó una de las postales más llamativas del Mundial y evidenció cómo la fiebre futbolera atraviesa todos los sectores de la sociedad noruega.