El pasillo de estrellas que esperó a Lionel Messi tras su exhibición ante Austria en el Mundial

Otra noche histórica para Messi

Además de la clasificación anticipada a la siguiente ronda, el partido dejó un nuevo récord para el capitán argentino. Con sus dos tantos frente a Austria, Messi superó definitivamente al alemán Miroslav Klose y quedó como máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad. Tras el encuentro, Lionel Scaloni volvió a destacar el compromiso de su figura. “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Es impresionante”, afirmó el entrenador, mientras el rosarino se retiraba del estadio en medio de una ovación y el reconocimiento de algunas de las personalidades más importantes del fútbol mundial.