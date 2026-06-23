Copa del Mundo

El pasillo de estrellas que esperó a Lionel Messi tras su exhibición ante Austria en el Mundial

Luego de marcar los dos goles del triunfo argentino, el capitán albiceleste recibió el reconocimiento de ex jugadores y entrenadores de renombre internacional.

RECONOCIMIENTO. Lionel Messi recibió el saludo y la admiración de figuras como Jürgen Klopp y Thomas Müller tras otra actuación histórica con la selección argentina.
RECONOCIMIENTO. Lionel Messi recibió el saludo y la admiración de figuras como Jürgen Klopp y Thomas Müller tras otra actuación histórica con la selección argentina.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi lideró la clasificación de Argentina a 16avos del Mundial 2026 en Dallas tras anotar dos goles ante Austria y convertirse en el máximo goleador del torneo.
  • Pese a fallar un penal inicial, Messi anotó un doblete para el 2-0 y, al terminar, fue felicitado en el campo por figuras de renombre como Jürgen Klopp y Thomas Müller.
  • Al superar el récord de Miroslav Klose, Messi consolida su legado histórico mientras la selección de Scaloni se prepara para disputar la fase de eliminación directa del certamen.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista de la selección argentina en el Mundial 2026. Con un doblete en la victoria por 2-0 frente a Austria, el capitán aseguró la clasificación a los 16avos de final y alcanzó otro hito histórico al transformarse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Tras el encuentro disputado en Dallas, el rosarino protagonizó una escena que rápidamente se viralizó. Luego de cumplir con los compromisos televisivos posteriores al partido, recorrió el borde del campo de juego mientras era esperado por varias figuras del fútbol internacional que quisieron felicitarlo por su actuación.

Entre los presentes estuvieron Maximiliano Rodríguez, José Pekerman, Jürgen Klopp y Thomas Müller, quienes se acercaron para saludarlo y compartir un momento con el capitán argentino. Las imágenes mostraron abrazos, sonrisas y gestos de admiración hacia el futbolista que volvió a ser decisivo para el equipo de Lionel Scaloni.

La noche no había comenzado de la mejor manera para Messi, que falló un penal en los primeros minutos del partido. Sin embargo, logró recuperarse y terminó siendo la figura excluyente del encuentro. Primero abrió el marcador con una definición precisa dentro del área y luego sentenció el resultado en tiempo de descuento para sellar una victoria fundamental para la Albiceleste.

Otra noche histórica para Messi

Además de la clasificación anticipada a la siguiente ronda, el partido dejó un nuevo récord para el capitán argentino. Con sus dos tantos frente a Austria, Messi superó definitivamente al alemán Miroslav Klose y quedó como máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad. Tras el encuentro, Lionel Scaloni volvió a destacar el compromiso de su figura. “Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Es impresionante”, afirmó el entrenador, mientras el rosarino se retiraba del estadio en medio de una ovación y el reconocimiento de algunas de las personalidades más importantes del fútbol mundial.

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