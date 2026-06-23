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Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Austria, y por dónde verlo

El argentino busca ratificar su buen momento en el Alpine.

Colapinto vuelve a correr el fin de semana del 28 de junio.
Colapinto vuelve a correr el fin de semana del 28 de junio.
Hace 20 Min

Franco Colapinto se prepara para un fin de semana de alta intensidad en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, donde volverá a buscar sumar puntos tras las buenas sensaciones que dejó en su última presentación en Barcelona, donde terminó en el décimo lugar por una penalización. 

Con 16 unidades acumuladas, el piloto argentino de Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.

Cronograma del Gran Premio de Austria

Viernes

- Práctica libre 1: 8:30

 - Práctica libre 2: 12:00

Sábado

- Práctica libre 3: 7:30

- Clasificación: 11:00

Domingo

- Carrera: 10:00

Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina. La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney Plus.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpine F1 Team
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