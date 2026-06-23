El gesto de Atlético de Madrid que generó polémica tras las declaraciones de Julián Álvarez

“HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, publicó el club en tono de burla. Mientras tanto, el futuro del delantero argentino continúa rodeado de incertidumbre y promete ser uno de los temas más comentados una vez finalizado el Mundial 2026.