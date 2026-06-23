Anulo mufa: cuidemos a Messi

¡Mamita querida! Cómo le gusta al periodismo deportivo atar éxitos del pasado para sostener la alegría del presente. Todos coincidieron en que el segundo triunfo del certamen llegó justo cuando se cumplían 40 años de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en México 1986. Todos recordaron el gol con la mano de Diego Maradona, pero pocos destacaron aquella sinfonía de gambetas que terminó convirtiéndose en el gol más hermoso de la historia de los mundiales. ¡Basta de recurrir a estas estrategias para inflar todavía más la ilusión! Anulo mufa.