Copa del Mundo

LA GACETA en el Mundial: del estadio al Fan Fest, la experiencia de seguir a Argentina desde adentro

Desde Dallas, nuestros enviados especiales cuentan en primera persona el impacto de una Copa del Mundo atravesada por contrastes, largas jornadas y una pasión por Messi que excede fronteras.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Periodistas de LA GACETA cubren el triunfo de Argentina ante Austria en Dallas durante el Mundial 2026, reportando la pasión por Messi y el desgaste de la cobertura.
  • Entre el calor extremo de Texas y estadios climatizados de última tecnología, la devoción internacional por Messi unifica a hinchas de diversos países en el Fan Fest.
  • Con la clasificación asegurada en primer puesto, la Selección viaja a Miami mientras se consolida la figura de Messi como un puente cultural de alcance global en el torneo.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 no se vive, se atraviesa. Se camina, se suda, se madruga y se cuenta. Así lo relataron los enviados especiales de LA GACETA, Bruno Farano y Matías Auad, quienes, tras cubrir el triunfo de la Selección Argentina ante Austria, contaron sus experiencias.

“Estamos regresando de Dallas… no dormimos prácticamente nada”, contó Farano desde el aeropuerto, después de una jornada intensa que terminó pasada la medianoche y que obligó a levantarse a las tres de la mañana para tomar el vuelo. El desgaste físico es parte del viaje, pero queda en segundo plano frente a la magnitud de la experiencia.

Ambos coincidieron en una sensación que atraviesa todo: el impacto. “Son ciudades que nos resultan ajenas en todo sentido, en las escalas, en las distancias”, explicó Auad. Sin embargo, cada vez que juega Argentina, ese mundo extraño se vuelve familiar. “Es la posibilidad de sentirse un poquito más cerca de ese calor popular que tanto nos caracteriza”, agregó.

captura de video captura de video

Un estadio de otro planeta y un partido trabajado

Desde adentro, Farano describió un escenario imponente. “El estadio es una cosa que no te entra en la cabeza… parece un platillo volador”, relató sobre una estructura gigantesca, climatizada, que contrasta con los 35 grados del exterior. “Entrás transpirado y en dos segundos estás seco. Todo es perfecto”, resumió.

En lo futbolístico, el periodista destacó la complejidad del partido ante Austria. “Fue muy difícil, un rival que presionó alto y complicó. Pero Argentina lo destrabó y después lo manejó muy bien”, explicó sobre un triunfo clave que aseguró el primer puesto del grupo.

Uno de los momentos más sensibles fue el penal fallado por Lionel Messi. Lejos de reproches, el estadio reaccionó con apoyo. “La gente empezó a gritar ‘Messi, Messi’ para levantarlo. Se lo notó golpeado, pero el público lo cobijó”, contó Farano. La historia, una vez más, terminó del lado del capitán: goles, récord y clasificación.

El calor, el Fan Fest y una marea albiceleste global

Desde afuera, en el Fan Fest de Dallas, Auad vivió otra cara del Mundial. Un predio inmenso, con temperaturas agobiantes y una postal que se repite: camisetas argentinas por todos lados… aunque no siempre con argentinos adentro.

“La mayoría no eran argentinos, pero apoyan a la Selección por Messi”, explicó. Mexicanos, colombianos, venezolanos: todos unidos por la devoción al capitán. “Cada vez que aparece Messi hay gritos, y si hace un gol, la ovación es total”, agregó.

El calor fue otro protagonista. “Pocas veces sentí tanto calor. Es húmedo, pesado… terminás empapado trabajando”, describió. A eso se suman los contrastes térmicos entre espacios climatizados y el exterior, que incluso le dejaron la voz resentida.

Messi, fenómeno global y puente cultural

La dimensión de Lionel Messi trasciende lo deportivo y se cuela en cada experiencia. Auad lo resumió con una anécdota: en el hotel, les regalaron el desayuno “por ser argentinos… y por compartir la nacionalidad de Messi”.

Ese fenómeno también aparece en los encuentros casuales. Desde tucumanos en pleno Fan Fest hasta hinchas estadounidenses que eligen a Argentina por encima de su propia selección. “Argentina might take it all the way”, se animó a decir un fan en inglés, convencido.

Entre el asombro y la nostalgia

Más allá de la modernidad, la organización y la magnitud del evento, hay algo que se extraña. “Todo es perfecto, parece una película”, dijo Farano sobre la infraestructura estadounidense. Pero Auad puso el contrapunto: “Nada se compara con escuchar un tono argentino… eso te lleva a casa”.

En esa dualidad se mueve la experiencia mundialista: el impacto de lo desconocido y el valor de lo propio. “Terminamos con los ojos muy abiertos”, coincidieron, sorprendidos por cada detalle.

Mientras Argentina avanza en el torneo y ya piensa en su próximo partido en Miami, los enviados de LA GACETA siguen el recorrido con la misma intensidad: contando historias, acumulando vivencias y confirmando que, en un Mundial, el viaje es tan importante como el resultado.

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