LA GACETA en el Mundial: del estadio al Fan Fest, la experiencia de seguir a Argentina desde adentro

“Estamos regresando de Dallas… no dormimos prácticamente nada”, contó Farano desde el aeropuerto, después de una jornada intensa que terminó pasada la medianoche y que obligó a levantarse a las tres de la mañana para tomar el vuelo. El desgaste físico es parte del viaje, pero queda en segundo plano frente a la magnitud de la experiencia.