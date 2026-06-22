Noruega venció a Senegal con un doblete de Haaland y quedó cerca de los 16avos de final

Noruega llegó al Mundial 2026 con una generación que prometía mucho más de lo que había demostrado. Tenía a Erling Haaland, uno de los delanteros más temidos del planeta. Tenía a Martin Ødegaard, cerebro y capitán de un equipo que llevaba años esperando volver a sentirse protagonista. Tenía también una camada de futbolistas acostumbrados a competir en las principales ligas europeas. Sin embargo, todavía cargaba con una duda: saber si todo ese talento podía trasladarse a una Copa del Mundo.