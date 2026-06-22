Noruega venció a Senegal con un doblete de Haaland y quedó cerca de los 16avos de final
Con un doblete de Erling Haaland y otra actuación convincente de Martin Ødegaard, los escandinavos vencieron 3 a 2 a Senegal, sumaron su segunda victoria consecutiva y quedaron a un paso de los 16avos de final del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Noruega venció 3-2 a Senegal con un doblete de Haaland en Nueva York/Nueva Jersey por el Mundial 2026, quedando a un paso de clasificar a los 16avos de final.
- Con el doblete de Haaland y la conducción de Ødegaard, Noruega superó a Senegal y sumó su segundo triunfo, revalidando el potencial de su postergada generación dorada.
- Este resultado perfila a Noruega como revelación del Mundial. Su próximo cruce contra Francia será la prueba de fuego para medir sus verdaderas aspiraciones al título.
Noruega llegó al Mundial 2026 con una generación que prometía mucho más de lo que había demostrado. Tenía a Erling Haaland, uno de los delanteros más temidos del planeta. Tenía a Martin Ødegaard, cerebro y capitán de un equipo que llevaba años esperando volver a sentirse protagonista. Tenía también una camada de futbolistas acostumbrados a competir en las principales ligas europeas. Sin embargo, todavía cargaba con una duda: saber si todo ese talento podía trasladarse a una Copa del Mundo.
Después de dos fechas, la respuesta empieza a ser afirmativa.
La victoria por 3 a 2 frente a Senegal en el estadio Nueva York/Nueva Jersey no sólo dejó a los escandinavos al borde de la clasificación a los 16avos de final. También confirmó que este equipo tiene argumentos para transformarse en una de las revelaciones del torneo.
El partido no fue sencillo. Durante gran parte del primer tiempo Senegal logró competir de igual a igual. Los africanos presionaron alto, encontraron espacios para correr y generaron varias aproximaciones peligrosas sobre el arco defendido por David Møller Wolfe. Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr y Sadio Mané mostraron movilidad y obligaron a la defensa noruega a mantenerse alerta.
Noruega, sin embargo, exhibió una virtud que suele distinguir a los equipos que aspiran a cosas importantes: supo resistir cuando el desarrollo no le era favorable y golpeó en el momento justo.
El primer gol llegó a los 42 minutos mediante Marcus Pedersen. La jugada premió una búsqueda constante por las bandas y permitió que los europeos se fueran al descanso con una ventaja que quizás resultaba excesiva para lo que había mostrado el encuentro, pero que reflejaba su eficacia en las áreas.
Hasta ese momento, la figura más destacada era Édouard Mendy. El arquero senegalés había sostenido a su equipo con intervenciones importantes ante Ødegaard y Haaland. Sin embargo, el desarrollo cambiaría radicalmente apenas comenzado el complemento.
A los dos minutos del segundo tiempo apareció la sociedad que ilusiona a todo un país. Ødegaard condujo un contraataque y encontró a Haaland en el momento justo. El delantero definió con la precisión de los grandes goleadores y amplió la ventaja. Fue una jugada simple, pero representativa de lo que mejor hace Noruega: recuperar, acelerar y aprovechar la potencia de su número nueve.
Senegal reaccionó de inmediato. Ismaïla Sarr descontó pocos minutos después y durante un instante pareció que el partido volvía a abrirse. Sin embargo, la ilusión africana duró poco.
Haaland volvió a aparecer. Esta vez dentro del área, donde se siente más cómodo que nadie. El delantero aprovechó una situación favorable y estableció el 3 a 1 que parecía sentenciar el encuentro. A partir de allí, Noruega administró el desarrollo con inteligencia y controló los intentos de reacción de Senegal. Recién en los minutos finales Sarr volvió a encontrar el descuento, un gol que sirvió para decorar el resultado, pero que no modificó el dominio que habían ejercido los europeos durante gran parte de la noche. El resultado dejó varias conclusiones.
La primera es que Haaland llegó al Mundial en plenitud.
La segunda conclusión es que Ødegaard parece haber encontrado el contexto ideal para potenciarse. Rodeado de futbolistas veloces y con un delantero capaz de transformar cualquier pase en una situación de gol, el mediocampista maneja los tiempos del equipo y toma decisiones con una serenidad que transmite confianza.
La tercera tiene que ver con el funcionamiento colectivo. Noruega no depende exclusivamente de sus figuras. Tiene laterales que atacan, mediocampistas con recorrido y una estructura táctica que le permite competir incluso cuando no domina la pelota.
Por supuesto, todavía quedan pruebas más exigentes. El próximo compromiso frente a Francia servirá para medir realmente dónde está parado este equipo. Allí encontrará un rival de otra jerarquía.
Ganó sus dos partidos, encontró una identidad reconocible y tiene al delantero más determinante de la fase de grupos. Noruega empieza a dar la sensación de que ya no está en el Mundial únicamente para participar.
Por primera vez en mucho tiempo, Noruega parece haber encontrado una selección capaz de convertir el talento de una generación dorada en una candidatura real.