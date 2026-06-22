Con rayos, un parate de dos horas y otro show de Mbappé, Francia goleó a Irak
En un partido marcado por una larguísima suspensión por tormenta eléctrica, "Les Bleus" se impusieron por 3-0 ante los asiáticos. El delantero del Real Madrid celebró sus 100 partidos con la selección estirando su tremenda racha goleadora en los mundiales.
Resumen para apurados
- Francia goleó 3-0 a Irak en Filadelfia por el Mundial 2026 con un gol de Mbappé, en un partido que estuvo suspendido más de dos horas por una fuerte tormenta eléctrica.
- Con Mbappé celebrando 100 partidos, Francia abrió el marcador, pero el juego se suspendió en el entretiempo por más de dos horas debido a los protocolos climáticos de EE. UU.
- Con este triunfo, Francia clasificó a la próxima fase y definirá el primer puesto del grupo ante Noruega, mientras que Irak se jugará la vida frente a Senegal en la última fecha.
Un golazo más de Kylian Mbappé y los rayos de una tormenta eléctrica fueron los protagonistas de la jornada en Filadelfia. Por la segunda fecha del Mundial 2026, Francia venció 3-0 a Irak, en un encuentro que se dividió en dos partes muy diferenciadas por una suspensión que superó las dos horas debido a las condiciones climáticas adversas que azotaban la zona del estadio.
Desde el pitazo inicial, el libreto del partido estuvo claro: Francia volcado al ataque e Irak resistiendo replegado en su propio campo. Apenas al minuto de juego, Manu Koné avisó con un potente remate de media distancia que pasó a centímetros del arco. La intensidad física de los asiáticos se hizo sentir temprano; a los 6 minutos, Amir Al-Ammari recibió la tarjeta amarilla tras una durísima entrada sobre el capitán galo en la mitad de la cancha.
Sigue encendido
El delantero del Real Madrid, que celebraba su partido número 100 con la camiseta de “Les Bleus”, se mostró intratable. Tras un aviso a los nueve minutos por la banda derecha, llegó la obra de arte que rompió el cero. A los 14, Mbappé recibió en la puerta del área, se perfiló para la zurda y sacó un remate furibundo que dejó sin opciones al arquero rival. Con este golazo, llegó a su tercer tanto en esta Copa del Mundo y al número 15 en su cuenta histórica en los mundiales, ubicándose a tres de Lionel Messi.
Tras la apertura del marcador, el asedio francés continuó y el segundo tanto estaba al caer. Sin embargo, la pausa de hidratación salvó a Irak; una vez reanudado, los de Didier Deschamps bajaron un par de marchas y los asiáticos comenzaron a manejar la pelota y a animarse a pisar el área rival. Ali Al-Hamadi entró en reemplazo de Aymen Hussein, que se retiró lesionado; el ingresado tuvo la única opción clara para su país a los 27’ mediante un cabezazo que se fue apenas desviado.
Hacia el cierre de la primera mitad, el conjunto galo controló el ritmo a través de la posesión del balón pero no mostró voracidad ofensiva. Sobre los 40 minutos, Mbappé, con la confianza a pleno, intentó una genialidad desde mitad de cancha al ver adelantado al guardameta, pero el disparo se fue por encima del travesaño. A los 43’, una intensa lluvia comenzó a caer, presagiando las complicaciones climáticas.
El inicio del complemento se hizo esperar más de dos horas. Los estrictos protocolos locales en Estados Unidos obligan a pausar cualquier actividad al aire libre ante la detección de descargas eléctricas cercanas, imponiendo una espera mínima de 30 minutos que vuelve a empezar con cada nuevo rayo.
A pesar de que el público regresó a las tribunas desoyendo las recomendaciones de la voz del estadio, la reanudación no fue inmediata debido a que se volvió a registrar actividad eléctrica en la zona. Los planteles esperaron en los vestuarios, hasta que las autoridades programaron el reinicio, más de dos horas después de la suspensión.
Por fin se jugó
Después de tanta espera, volvió el fútbol. Y volvió con los franceses. A poco de comenzar, el arquero Ahmed Basil, que había reemplazado a Jalal Hassan tras su increíble error en el debut ante Noruega que terminó en gol de Erling Haaland, no quiso ser menos que su compañero y regaló la pelota en un saque de arco; Ousmane Dembelé capturó el balón y cedió para que el goleador histórico de la selección francesa marcara su doblete sin ninguna resistencia.
Más tarde, a los 21 minutos, el propio Dembelé tuvo su gol, con un derechazo cruzado potente.
El partido siguió (lo único bueno de la suspensión por la lluvia fue que no hubo pausa publicitaria en el segundo tiempo), pero Francia sacó el pie del acelerador.
Irak se adelantó y tuvo un par de excursiones ofensivas, pero careció de la calidad necesaria para lastimar, aun con los subcampeones del mundo jugando a media máquina.
Sobre el final, Mbappé tuvo una chance para anotar un el tercero de su cuenta personal, alcanzar a Messi como goleador del certamen y quedar a uno de la “Pulga” en la tabla histórica, pero le dio demasiada potencia al remate.
Con el triunfo, Francia se aseguró el pase a la siguiente ronda, pero le queda un duro desafío; se jugará el primer lugar del grupo mano a mano ante Noruega en la última fecha.
Irak, por su parte, está obligado a vencer a Senegal y esperar para ver si le alcanza para ser uno de los mejores terceros.