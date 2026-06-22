Con rayos, un parate de dos horas y otro show de Mbappé, Francia goleó a Irak

Sigue encendido

El delantero del Real Madrid, que celebraba su partido número 100 con la camiseta de “Les Bleus”, se mostró intratable. Tras un aviso a los nueve minutos por la banda derecha, llegó la obra de arte que rompió el cero. A los 14, Mbappé recibió en la puerta del área, se perfiló para la zurda y sacó un remate furibundo que dejó sin opciones al arquero rival. Con este golazo, llegó a su tercer tanto en esta Copa del Mundo y al número 15 en su cuenta histórica en los mundiales, ubicándose a tres de Lionel Messi.