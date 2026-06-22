Croacia busca la recuperación frente a Panamá

El siempre competitivo seleccionado balcánico, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, no tuvo el arranque esperado en tierras norteamericanas. Los dirigidos por Zlatko Dalic cayeron por 4-2 ante Inglaterra en un encuentro cambiante, donde lograron empatar dos veces el marcador gracias a los tantos de Martin Baturina y Petar Musa, pero terminaron sucumbiendo ante el asedio inglés en el complemento. Solo las notables intervenciones del arquero Dominik Livakovic evitaron una diferencia mayor. Ahora, con la obligación de ganar para encarrilar su rumbo mundialista, los croatas se encomiendan una vez más a la jerarquía del eterno Luka Modric (40 años) y a la experiencia de Mateo Kovacic para adueñarse de la pelota y manejar los hilos del partido. El equipo es consciente de que no hay lugar para un nuevo paso en falso: si pierden, necesitarán un triunfo de Inglaterra sobre Ghana para no quedar afuera.