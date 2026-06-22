Croacia busca la recuperación frente a Panamá

Resumen para apurados
- Croacia y Panamá se enfrentan este martes en Toronto por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, con la obligación de ganar tras haber perdido en sus debuts.
- Los croatas cayeron 4-2 ante Inglaterra y se apoyan en Luka Modric, mientras que los panameños, que perdieron 1-0 ante Ghana, recuperan a su figura Adalberto Carrasquilla.
- Ambos seleccionados se juegan la permanencia en la Copa del Mundo; una derrota para cualquiera de los dos equipos podría significar la eliminación matemática del certamen.
La segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 presenta un choque determinante en Toronto. Tanto Croacia como Panamá llegan con la urgencia de sumar de a tres tras haber tropezado en sus respectivos debuts, un escenario que los deja prácticamente sin margen de error si quieren mantener vivas las ilusiones de avanzar a la próxima ronda.
El siempre competitivo seleccionado balcánico, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, no tuvo el arranque esperado en tierras norteamericanas. Los dirigidos por Zlatko Dalic cayeron por 4-2 ante Inglaterra en un encuentro cambiante, donde lograron empatar dos veces el marcador gracias a los tantos de Martin Baturina y Petar Musa, pero terminaron sucumbiendo ante el asedio inglés en el complemento. Solo las notables intervenciones del arquero Dominik Livakovic evitaron una diferencia mayor. Ahora, con la obligación de ganar para encarrilar su rumbo mundialista, los croatas se encomiendan una vez más a la jerarquía del eterno Luka Modric (40 años) y a la experiencia de Mateo Kovacic para adueñarse de la pelota y manejar los hilos del partido. El equipo es consciente de que no hay lugar para un nuevo paso en falso: si pierden, necesitarán un triunfo de Inglaterra sobre Ghana para no quedar afuera.
Por el lado de Panamá, la sensación es de pura decepción. Los comandados por el hispano-danés Thomas Christiansen masticaron mucha bronca en su estreno tras caer por 1-0 ante Ghana, debido a un gol agónico sufrido en el minuto 95. En lo que es su segunda participación en la cita máxima, los centroamericanos tenían marcado el duelo frente a los africanos como el que debían ganar sí o sí, por lo que sus planes quedaron totalmente trastocados. Ahora, deberán dar el batacazo para seguir con chances de superar la fase de grupos.
Para este choque crucial, los “Canaleros” reciben una excelente noticia: el regreso al once titular de su máxima figura en el mediocampo, Adalberto Carrasquilla. Con su vuelta, Christiansen recupera el eje y el equilibrio del equipo para intentar plantarse de igual a igual, neutralizar la generación de juego croata y conseguir, de una vez por todas, la primera victoria de Panamá en la historia de los mundiales. Si tiene otro traspié estará eliminado, sin importar lo que suceda en el otro partido.
Martes desde las 20:
Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba y César Blackman; Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.
Croacia: Dominik Livákovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol e Ivan Perisic; Luka Modric y Petar Sucic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalic.
Árbitro: Pierre Atcho (Gabón).
Estadio: Toronto.
TV: TyC Sports y D Sports.