Portugal, obligado a sumar de a tres frente a Uzbekistán

Por el lado de Uzbekistán, el panorama es distinto. El elenco asiático, uno de los cuatro debutantes en la cita máxima, mostró personalidad en su caída ante los colombianos e incluso llegó al empate transitorio, pero pagó muy caro sus desatenciones. Los dirigidos por Fabio Cannavaro volverán a apoyarse en la firmeza del central del Manchester City, Abdukodir Khusanov —quien deberá jugar con cuidado por estar amonestado—, y en el olfato de su capitán Eldor Shomurodov. El DT italiano planea modificaciones en el sector izquierdo para intentar bloquear los caminos y, si los minutos comienzan a pasar, aprovechar la desesperación de los favoritos. Los uzbekos saben que un empate los dejaría con las chances intactas de cara al último partido ante RD Congo, e incluso perdiendo por poco ante Portugal podrían aspirar a ser uno de los mejores terceros, por lo que no se regalarán en defensa ni aunque los lusos logren abrir el marcador.