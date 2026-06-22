Portugal, obligado a sumar de a tres frente a Uzbekistán

Resumen para apurados
- Portugal se enfrentará a Uzbekistán este martes en Houston por la segunda fecha del Mundial 2026, con la obligación de ganar tras empatar en su debut contra RD Congo.
- Tras perder la ventaja ante el equipo africano, el DT Roberto Martínez planea cambios ofensivos y mantendrá a Cristiano Ronaldo de titular para buscar mayor efectividad.
- Una victoria acomodará a los lusos antes de definir el grupo ante Colombia, mientras que Uzbekistán buscará un empate histórico que mantenga sus opciones de clasificación.
Las alarmas se encendieron en Portugal luego del empate ante RD Congo en su debut en el Mundial 2026. El combinado luso, con una de las mejores generaciones de su historia, dejó pasar la ventaja inicial conseguida por João Neves y terminó desinflándose en el complemento. En medio del ruido mediático sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo —quien seguirá firme como titular en la búsqueda de lograr el récord de anotar en seis mundiales consecutivos—, los dirigidos por Roberto Martínez afrontan la segunda fecha con la necesidad imperiosa de sumar de a tres. Un tropiezo en Houston haría resurgir el fantasma de Brasil 2014, cuando no ganó en sus primeros dos partidos y quedó eliminado en la primera fase a pesar del triunfo en el cierre del grupo.
Para evitar sorpresas frente a un rival que casi con seguridad apostará por una postura defensiva, Martínez evalúa variantes que le otorguen mayor fluidez al ataque. Francisco Conceição se perfila como alternativa para aportar la verticalidad que le faltó a Bernardo Silva en el estreno, mientras que Gonçalo Inácio puja por un lugar en la zaga central en reemplazo de Renato Veiga. Portugal sabe que no puede regalar nada; una victoria es vital para acomodarse en la tabla y no llegar con la soga al cuello al cierre frente a Colombia.
Por el lado de Uzbekistán, el panorama es distinto. El elenco asiático, uno de los cuatro debutantes en la cita máxima, mostró personalidad en su caída ante los colombianos e incluso llegó al empate transitorio, pero pagó muy caro sus desatenciones. Los dirigidos por Fabio Cannavaro volverán a apoyarse en la firmeza del central del Manchester City, Abdukodir Khusanov —quien deberá jugar con cuidado por estar amonestado—, y en el olfato de su capitán Eldor Shomurodov. El DT italiano planea modificaciones en el sector izquierdo para intentar bloquear los caminos y, si los minutos comienzan a pasar, aprovechar la desesperación de los favoritos. Los uzbekos saben que un empate los dejaría con las chances intactas de cara al último partido ante RD Congo, e incluso perdiendo por poco ante Portugal podrían aspirar a ser uno de los mejores terceros, por lo que no se regalarán en defensa ni aunque los lusos logren abrir el marcador.
Martes desde las 14:
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Uzbekistán: Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. DT: Fabio Cannavaro.
Árbitro: Jalal Jaid (Marruecos).
Estadio: Houston.
TV: TyC Sports, Telefe y D Sports.