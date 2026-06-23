De la preentrega al grito de gol: el Mundial en el comedor de la Quinta Agronómica

“Es algo que no pasa todos los días”

En los momento de tensión no volaba ni una mosca, y con las jugadas de riesgo, la sala se encendía como un horno. Los gritos de “Y ya lo ves, y ya lo ves, el que no salta es un inglés” se mezclaban con cánticos de cancha, y el gol de Lionel Messi a los 38 minutos del primer tiempo desató la pasión de los jóvenes. Ese cruce entre la vida académica y la fiebre mundialista fue, para varios estudiantes, el costado más llamativo de la tarde.