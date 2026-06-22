La Argentina del feriado que llegó tarde

A saber. Los empleados de comercio aceptaron trabajar el sábado a cambio de tener un descanso compensatorio el lunes. Pero algunos comerciantes, que reman más que los noruegos en las tribunas para paliar la crisis, llegaron a un acuerdo con sus empleados: trabajar hasta el mediodía para que puedan disfrutar del encuentro y, de paso, quedarse en sus casas para continuar con los festejos -si es que los hay- durante la tarde. Los negocios atendidos por sus propios dueños y aquellos que no hicieron horario corrido el sábado también abrirían solamente por la mañana porque, durante la tarde, no venderían absolutamente nada. En definitiva, una ensalada de horarios y excepciones que sólo genera incertidumbre en quienes pretendan hacer una compra.