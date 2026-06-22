Qué se sabe de la salud de Fernando Gago tras su infarto y qué impacto tuvo en la Universidad de Chile

Mientras la Universidad de Chile volvió a la competencia con una contundente victoria por 4-1 frente a Santiago Wanderers por la Copa de ese país, el foco principal estuvo lejos del resultado, sino de la evolución de la salud de su entrenador, Fernando Gago, quien se recupera de un infarto agudo de miocardio que obligó a su internación y operación de urgencia.