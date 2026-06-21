Qué necesita Uruguay para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 tras el empate con Cabo Verde

En este contexto, la "Celeste" tiene un escenario claro: si derrota a España en la última fecha, llegará a cinco puntos y asegurará su clasificación a los 16avos de final, como mínimo en el segundo lugar del grupo. Ese resultado le permitiría depender únicamente de sí misma y dejar sin efecto cualquier combinación que pudiera darse en el otro encuentro.