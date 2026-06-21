Jordania y Argelia, a todo o nada en el grupo de la selección argentina

Para intentar corregir el rumbo y conseguir la primera victoria mundialista de su historia, Jamal Sellami volverá a apostar por sus principales cartas ofensivas. El máximo baluarte del equipo es, sin dudas, el extremo derecho del Rennes, Mousa Al-Tamari, quien junto al propio Olwan conforma la mayor amenaza para la retaguardia rival. Por su lado, en el aspecto defensivo sí aparecen algunas dudas; el DT analiza cambiar de sistema y dejar atrás la línea de tres, que no le dio los resultados esperados en el debut. Por eso, ahora optaría por plantear un dibujo más tradicional: un 4-4-2, con Al Tamari reubicado en la mitad de la cancha.