Jordania y Argelia, a todo o nada en el grupo de la selección argentina

Resumen para apurados
- Jordania y Argelia se enfrentan este lunes en San Francisco por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, obligados a ganar tras perder en sus debuts para seguir con vida.
- Ambos equipos llegan necesitados: Jordania cayó 3-1 ante Austria y busca ajustar su defensa, mientras que Argelia, goleada 3-0 por Argentina, evalúa la titularidad de Riyad Mahrez.
- El resultado definirá el futuro del Grupo J, donde la clasificación se resolverá en la última fecha con los partidos en simultáneo ante Argentina y Austria.
Corre la segunda jornada de la fase de grupos y la tensión empieza a sentirse en el Mundial 2026. Este lunes, la Bahía de San Francisco albergará un cruce que puede ser decisivo para el Grupo J: Jordania y Argelia se verán las caras en un duelo de necesitados, donde el ganador reavivará sus ilusiones de avanzar a la próxima ronda.
El conjunto jordano viene de sufrir una derrota por 3-1 ante Austria en ese mismo escenario. A pesar del resultado adverso, el equipo dejó pasajes de buen fútbol y llegó a soñar con un desenlace diferente cuando Ali Olwan anotó el empate parcial en el arranque del segundo tiempo. Sin embargo, la jerarquía y la contundencia de los europeos terminaron inclinando la balanza en los minutos finales.
Para intentar corregir el rumbo y conseguir la primera victoria mundialista de su historia, Jamal Sellami volverá a apostar por sus principales cartas ofensivas. El máximo baluarte del equipo es, sin dudas, el extremo derecho del Rennes, Mousa Al-Tamari, quien junto al propio Olwan conforma la mayor amenaza para la retaguardia rival. Por su lado, en el aspecto defensivo sí aparecen algunas dudas; el DT analiza cambiar de sistema y dejar atrás la línea de tres, que no le dio los resultados esperados en el debut. Por eso, ahora optaría por plantear un dibujo más tradicional: un 4-4-2, con Al Tamari reubicado en la mitad de la cancha.
El dilema de Mahrez
Por el lado de Argelia, la realidad no es menos exigente. Los dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic necesitan recuperarse rápidamente tras haber sido arrollados por la selección argentina en el debut. La caída por 3-0 frente al elenco de Lionel Scaloni dejó al combinado africano sin margen de error.
De cara al choque de este lunes, la gran incógnita en los “Zorros del Desierto” pasa por la ofensiva. Todas las miradas están puestas en Riyad Mahrez; el exjugador del Manchester City y actual figura del Al-Ahli de Arabia Saudita fue suplente en el estreno e ingresó recién en el complemento. Su lugar frente a la “Albiceleste” fue ocupado por el extremo del Feyenoord, Anis Hadj Moussa, por lo que Petkovic deberá definir si le devuelve la titularidad al histórico capitán para aportar experiencia y desequilibrio desde el arranque en lo que asoma como una verdadera final.
Todo puede pasar
El encuentro entre Argentina y Austria se mirará con lupa en las huestes jordanas y argelinas. Los sudamericanos y los europeos lideran la tabla con tres unidades cada uno, mientras que africanos y asiáticos alientan a distintos equipos: Jordania necesita un triunfo austríaco, para que una hipotética derrota no lo elimine automáticamente (debido al desempate por sistema olímpico); Argelia, por su parte, hará fuerza por una victoria albiceleste, para definir mano a mano con los del Viejo Continente en la última fecha. Aunque el empate no le sirve a ninguno de los dos, tampoco los dejaría eliminados matemáticamente.
En la fecha final, la definición será con los dos partidos en simultáneo: Argelia cerrará con Austria en Kansas, y Jordania ante Argentina en Dallas.