Diario de viaje: el día del padre en el Mundial, la historia que me recordó la letra chica de los sueños

Y pienso en mis dos hijos. En el audio que me habían dejado mientras en Argentina comenzaba la mañana y acá estábamos en plena madrugada. Lo escuché apenas me levanté. Ahí estaban sus voces, sus risas y sus saludos. Después llegó la videollamada, inevitablemente cargada de nostalgia. Porque si algo tienen los kilómetros es que enseñan a valorar esos pequeños rituales que en la rutina parecen normales y, a la distancia, se vuelven gigantes.