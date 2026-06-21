Diario de viaje: el día del padre en el Mundial, la historia que me recordó la letra chica de los sueños
La sorpresa que recibió un hincha ecuatoriano de parte de su esposa y sus tres hijos en un hotel de Kansas City dejó una imagen inolvidable y una reflexión sobre los abrazos que se postergan cuando se cumple un objetivo.
Resumen para apurados
- El periodista Bruno Farano reflexionó en Kansas City sobre la distancia familiar durante el Mundial, tras presenciar la sorpresa del Día del Padre a un hincha ecuatoriano.
- La cobertura del evento exige viajar miles de kilómetros, lo que genera nostalgia por la ausencia en fechas festivas y obliga a mantener el contacto mediante videollamadas.
- Esta crónica resalta el costo personal de alcanzar metas profesionales, mostrando que el éxito laboral convive con la añoranza de los seres queridos que sostienen esos logros.
En una de las mesas del desayunador del hotel había un hombre con la camiseta de Ecuador. Desayunaba tranquilo hasta que aparecieron su esposa y sus tres hijos. Traían globos y un cartel hecho a mano. "Feliz Día del Padre", decía.
La sorpresa lo desarmó. Sonrió, abrazó a los chicos y, por un instante, el Mundial dejó de existir. No había partido, ni calculadoras, ni mucho menos tablas o una pelota rodando. Sólo un padre junto a sus hijos; y ahí pensé que los sueños tienen letra chica.
Cuando imaginaba una Copa del Mundo pensaba en estadios llenos, en las figuras con las que me podría cruzar, en las conferencias de prensa y en la adrenalina de los partidos. Pero nunca en un Día del Padre a miles de kilómetros de casa.
Los sueños suelen mostrarse en los folletos con las mejores fotos, pero nadie te habla de los cumpleaños ausentes, de las videollamadas, de los abrazos postergados o de las sobremesas que te perdés. Y no porque sea un drama; simplemente porque crecer también consiste en entender que no siempre se puede tener todo al mismo tiempo.
Mientras en Argentina se encendían las parrillas y las familias se reunían alrededor de una mesa, acá había camisetas de todos los colores, periodistas pendientes de las formaciones y un padre ecuatoriano emocionado porque sus hijos habían conseguido transformar por un rato un hotel en un hogar. Ahí entendí algo: la letra chica no invalida el sueño, solamente le pone precio.
Porque estar en un Mundial es el privilegio más grande de mi carrera, pero también significa perderme cosas. Y quizás ahí está la verdadera madurez: comprender que perseguir un sueño no es elegir entre el trabajo y la familia. Es aceptar que habrá momentos en los que tocará extrañar mientras se cumple aquello que uno siempre deseó.
Pienso en mi papá, en tantas canchas compartidas, en los domingos frente al televisor, en las horas de ruta y en las conversaciones que, sin saberlo, terminaron trayéndome hasta acá.
Y pienso en mis dos hijos. En el audio que me habían dejado mientras en Argentina comenzaba la mañana y acá estábamos en plena madrugada. Lo escuché apenas me levanté. Ahí estaban sus voces, sus risas y sus saludos. Después llegó la videollamada, inevitablemente cargada de nostalgia. Porque si algo tienen los kilómetros es que enseñan a valorar esos pequeños rituales que en la rutina parecen normales y, a la distancia, se vuelven gigantes.
Por eso, mientras veía aquel abrazo de la familia ecuatoriana, me quedó dando vueltas la idea de que los sueños vienen con letra chica. Pero casi siempre esa letra habla de las personas que hicieron posible el sueño.
Entonces entendí que, aunque estuviera a miles de kilómetros, el Día del Padre también estaba ahí. Sentado en aquella mesa, entre globos, carteles y un abrazo que, por unos segundos, hizo desaparecer al Mundial. Pero también estaba en ese audio que esperaba en mi teléfono. Porque, al final, los sueños tendrán letra chica, pero casi siempre están escritos por las personas que más queremos.