Cómo manejar la ansiedad durante el Mundial

“La victoria puede representar esperanza, reparación, orgullo, la ilusión de que algo de la propia falta será colmado, aunque sea por un tiempo. A nivel país y a nivel personal: seremos más felices, recuperaremos el orgullo perdido”, resume Ventura. Por eso el Mundial provoca festejos que desbordan las calles y silencios que pesan después de una derrota. Durante unas semanas, millones de personas comparten una misma ilusión. La pelota está en la cancha, pero lo que se juega también pasa por otro lado: la necesidad de sentirse parte de algo más grande que uno mismo.