San Martín se aferra a la ilusión

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán empató 1-1 ante Temperley el sábado en Buenos Aires, cerrando una irregular primera rueda en la Primera Nacional bajo el debut del DT Alejandro Orfila.
- Tras la salida del DT Andrés Yllana por malos resultados y seis partidos sin ganar, el equipo quedó fuera del reducido, promediando una baja eficacia de puntos del 42,59%.
- El receso de dos semanas y el mercado de pases serán claves para que Orfila refuerce el plantel ante la exigente segunda rueda, con el objetivo de pelear por el ascenso.
“Ni muy positiva, ni muy negativa”. El “héroe” inesperado del sábado, Santiago Briñone, definió de esa forma la rueda de inicial de San Martín en esta temporada 2026 de la Primera Nacional, una frase con la que seguramente la mayoría de los hinchas del “Santo” habrá de disentir.
“Tuvimos altibajos, la última etapa de la primera rueda yo creo que fue bastante mala, hacía varios partidos que no podíamos hacer un gol. Pero el balance dentro de todo fue normal”, declaró el hacedor del tanto que le permitió al conjunto de Alejandro Orfila rescatar un empate 1-1 en su visita a Temperley, ante una consulta de LA GACETA antes de abandonar el estadio Alfredo Beranger.
Lo que en un club más modesto podría ser considerado “normal” según los parámetros probablemente empleados por Briñone, no lo es tanto para un grande como San Martín, que inicia cada torneo con el objetivo entre ceja y ceja de conseguir el anhelado ascenso a la élite del fútbol argentino.
Y la tabla de la Zona B es contundente: el equipo de Bolívar y Pellegrini terminó la primera rueda fuera de los puestos de reducido, más cerca del piso de las posiciones que de la cima.
Los números también son irrebatibles: el “Santo” lleva seis partidos sin ganar (dos empates y cuatro derrotas) y en total sumó 23 puntos en 18 cotejos, para un porcentaje total de eficacia del 42,59%. No fue una buena campaña de visitante (33,33%), ni supo convertir a La Ciudadela en la fortaleza que habitualmente es (51,85%), producto de apenas tres victorias, cinco empates y una derrota como local.
Orfila, en la previa de su estreno en el banco de San Martín, ya había declarado lo que ratificó luego de la igualdad cosechada frente al “Gasolero”: “Sería una utopía llegar al primer puesto porque hoy estamos lejos. Que el equipo empiece a evolucionar y mostrar rasgos positivos, eso es lo primero. No podemos pasar de una situación muy engorrosa a algo tan positivo”.
“Frente a Temperley los futbolistas han dado señales importantes de recuperación”, señaló el entrenador uruguayo tras remarcar el carácter exhibido por su equipo en el segundo tiempo para ir en busca del empate, luego de una etapa inicial de muy pobre desempeño.
“Este es el momento para empezar a crecer”, aseguró Orfila, quien postuló que es natural que sus hombres vayan recuperando “confianza de a poco” y que por ello apunta a reconstruir “la parte psicológica”.
“Mostramos otra cara desde lo emocional. Intentamos convencerlos de presionar alto, fuimos intensos desde lo físico y el equipo fue ofensivo. De a poquito van a agarrar confianza”, añadió el técnico.
A pesar de contar apenas con un puñado de entrenamientos al frente del plantel, el discurso de Orfila pareciera comenzar a echar raíces en sus dirigidos.
De hecho, la confianza en hacer una excelente segunda rueda estuvo presente en las declaraciones de todos los jugadores que hablaron con la prensa antes de dejar el sur del Gran Buenos Aires.
“Fue una primera rueda irregular, pero estamos en camino todavía, está para cualquiera”, postuló Jorge Juárez.
“Todos los equipos entran en un bache de tres o cuatro partidos, también han echado técnicos en otro lado… Creo que el torneo en sí es muy largo, lo importante es que tengamos los baches ahora y sigamos creciendo para lo que viene”, agregó el carrilero.
Ante una pregunta sobre el haber quedado fuera de los puestos de reducido, Juárez sentenció: “Falta toda la segunda vuelta, todos los equipos son irregulares, nosotros tenemos que sumar y contrarrestar lo que hicimos en la primera rueda”.
Esta visión de que a partir del primer fin de semana de julio comenzará un “nuevo torneo” fue compartida por Matías García. “En la segunda rueda es cuando los partidos comienzan a ser definitorios, necesitamos lograr una racha de victorias consecutivas. Las últimas cuatro fechas son las que van a decidir quiénes llegan a la final”, aseguró “Caco” antes de revelar que ya expresó a la dirigencia su deseo de permanecer en el club.
“Se tuvo que ir un entrenador porque los resultados no se daban, ahora tenemos estas dos semanas para conocernos más con el entrenador nuevo e ir en busca de lo que nos propusimos en enero: llegar a la final o terminar lo más alto posible”, añadió el volante creativo.
La referencia a la partida de Andrés Yllana, que fue seguida por el interinato de un partido de Hernán De Camilo y el flamante desembarco de Orfila es insoslayable: no importa el técnico, el equipo casi nunca jugó bien, quizá con excepción de las victorias obtenidas frente a Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy.
Las dos semanas por delante hasta la visita a Patronato serán clave: no solamente por el triple turno impulsado por Orfila, sino por la inminente apertura del mercado de pases de mitad de temporada.
Ya se confirmaron cuatro partidas (Facundo Pons, Elías López, Benjamín Borasi y Luciano “Pupi” Ferreira) y podrían agregarse algunas más.
A la hora de reforzar (no alcanza con incorporar) con cuatro nombres (dos ya estarían en casa, Mauro Verón y Leonel Sir), este San Martín de fútbol escuálido no puede darse el lujo de fallar.