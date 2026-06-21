San Martín se aferra a la ilusión

Esta visión de que a partir del primer fin de semana de julio comenzará un “nuevo torneo” fue compartida por Matías García. “En la segunda rueda es cuando los partidos comienzan a ser definitorios, necesitamos lograr una racha de victorias consecutivas. Las últimas cuatro fechas son las que van a decidir quiénes llegan a la final”, aseguró “Caco” antes de revelar que ya expresó a la dirigencia su deseo de permanecer en el club.