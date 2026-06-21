¿Puede un partido del Mundial desencadenar un infarto?

El combo se complica con los hábitos propios de cada partido. González advierte que el alcohol y las bebidas energizantes elevan el riesgo de arritmias, mientras que el cigarrillo y el exceso de cafeína afectan de manera directa a las arterias coronarias. A esto se suma un dato que sorprende: durante los días de partido cae la adherencia a la medicación. Según cifras de la Federación Argentina de Cardiología, solo el 50% de los hipertensos toma su medicación los días que juega la Selección, contra el 66% en los días sin partido. Entre las personas con diabetes la diferencia es de 44% contra 60%, y entre quienes toman medicación para el colesterol, de 50% contra 70%.