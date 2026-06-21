Un colombiano convirtió la firma de Messi en un tatuaje para toda la vida

Yepes tiene 34 años, nació en La Virginia, un pequeño municipio del departamento colombiano de Risaralda, y se presenta ante LA GACETA con una definición contundente. “Soy el hincha número uno de la Selección Argentina que no es argentino”, dice mientras recorre Kansas City vestido con una camiseta albiceleste. A simple vista podría parecer una extravagancia. Sin embargo, su historia ayuda a explicar algo que se repite en el Mundial en Estados Unidos. En las calles, en los Fan Fest y en los alrededores de los estadios aparecen miles de personas que siguen a la Argentina sin tener ningún vínculo directo con el país. Ni el idioma que hablamos conocen. Solo tienen una razón: Messi.