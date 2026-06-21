Francia enfrenta a Irak en busca de sellar su clasificación

Resumen para apurados
- Francia e Irak se enfrentan esta tarde en el estadio de Filadelfia por el Grupo I del Mundial 2026, donde los galos buscan sellar su pase a los dieciseisavos de final.
- Francia llega tras vencer 3-1 a Senegal con un doblete de Kylian Mbappé y cambios tácticos de Deschamps, mientras que Irak viene de caer 4-1 ante la Noruega de Erling Haaland.
- Un triunfo francés clasificará al equipo y acercará a Mbappé al récord de goles de Messi y Klose, mientras que una derrota para Irak significaría casi su eliminación del torneo.
ElMundial 2026 no da tregua y este lunes el estadio de Filadelfia será el escenario de un choque determinante para el Grupo I. Francia se enfrentará a Irak con una meta bien clara: conseguir una victoria que le permita asegurar su lugar en los dieciseisavos de final.
A pesar del triunfo por 3-1 en el debut frente a Senegal, el rendimiento colectivo encendió algunas alarmas en el cuerpo técnico liderado por Didier Deschamps. Aquel encuentro enmascaró serias dificultades durante la primera mitad, un tramo en el que el elenco galo careció de ideas y apenas pudo patear una sola vez al arco. La fisonomía del partido cambió radicalmente en el complemento gracias al ingreso de Bradley Barcola. El futbolista del Paris Saint-Germain reemplazó a Désiré Doué y aceitó los circuitos ofensivos de un equipo que, hasta ese momento, lucía completamente atascado.
Para este segundo compromiso, todo indica que Deschamps premiará el gran nivel de Barcola otorgándole la titularidad desde el arranque. De esta manera, el juvenil conformará un frente de ataque temible junto al talentoso Michael Olise y al desequilibrante Ousmane Dembélé, una estructura diseñada para abastecer a Kylian Mbappé.
En el centro de todas las miradas estará, inevitablemente, el delantero del Real Madrid. Mbappé viene de ser la figura excluyente en el estreno gracias a un doblete ante los africanos y lo metió en el podio de máximos artilleros históricos. Con 14 goles, Kylian superó la línea de su compatriota Just Fontaine (13) y quedó a tiro de la marca de Miroslav Klose y Lionel Messi, quienes lideran la tabla con 16 tantos.
Con este panorama, el exatacante de PSG buscará seguir acercándose a esa marca antes del cruce decisivo de la última fecha contra Noruega, con quien comparte la cima de la zona.
Por el lado de Irak, el panorama es totalmente opuesto. El conjunto asiático sabe que una derrota podría significar la despedida de toda chance de avanzar de ronda (dependiendo del resultado del otro duelo de la zona).
A pesar de la caída 4-1 en el debut ante Noruega, los dirigidos por el australiano Graham Arnold mostraron pasajes de muchísima dignidad durante los primeros 45 minutos. De hecho, lograron reaccionar a tiempo y neutralizar la apertura de Erling Haaland gracias a un tanto de Aymen Hussein, un gol que se gritó con alma y vida por tratarse de apenas el segundo grito de Irak en toda su trayectoria mundialista. El actual delantero del Al-Karma, junto a la potencia de Ali Al-Hamadi (futbolista del Luton Town de Inglaterra), volverán a ser las principales apuestas ofensivas para intentar quebrar la lógica y resistir los embates de una potencia.
Lunes desde las 18
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Théo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
IRAK: Jalal Hassan; Merchas Doski, Rebin Sulaka, Mustafa Saadoon y Hussein Ali; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari y Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.
Árbitro: Drew Fischer (Canadá).
Estadio: Filadelfia.
TV: D Sports.