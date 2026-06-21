Francia enfrenta a Irak en busca de sellar su clasificación

A pesar de la caída 4-1 en el debut ante Noruega, los dirigidos por el australiano Graham Arnold mostraron pasajes de muchísima dignidad durante los primeros 45 minutos. De hecho, lograron reaccionar a tiempo y neutralizar la apertura de Erling Haaland gracias a un tanto de Aymen Hussein, un gol que se gritó con alma y vida por tratarse de apenas el segundo grito de Irak en toda su trayectoria mundialista. El actual delantero del Al-Karma, junto a la potencia de Ali Al-Hamadi (futbolista del Luton Town de Inglaterra), volverán a ser las principales apuestas ofensivas para intentar quebrar la lógica y resistir los embates de una potencia.