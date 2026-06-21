Bélgica no pudo con Irán y llegará con la soga al cuello a la última fecha
El conjunto europeo no pasó del 0-0 frente a los persas y complicó su panorama de cara a la última jornada del Grupo G. La expulsión de Nathan Ngoy en el complemento dejó a los belgas en inferioridad y ambos arqueros terminaron siendo figuras.
Resumen para apurados
- La selección de Bélgica empató 0-0 ante Irán en Los Ángeles por el Mundial 2026, complicando su clasificación tras no poder quebrar la sólida defensa rival.
- A pesar de realizar 15 remates, los europeos chocaron contra el arquero Beiranvand y sufrieron la expulsión de Nathan Ngoy, jugando el tramo final con un hombre menos.
- Con solo dos puntos en el Grupo G, el conjunto dirigido por Rudi Garcia llegará exigido a la última fecha, donde se jugará la clasificación obligatoriamente ante Nueva Zelanda.
Bélgica dio un nuevo paso en falso en el Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a Irán en Los Ángeles. A pesar de asumir la iniciativa y realizar un total de 15 remates —cinco de ellos con dirección al arco—, los "Diablos Rojos" chocaron continuamente contra una defensa iraní sumamente ordenada y la sólida respuesta del arquero Alireza Beiranvand, figura total del encuentro. Con este resultado, el combinado dirigido por Rudi Garcia quedó en una peligrosa situación dentro del Grupo G y llegará con serias dudas al cierre de la primera fase.
El encuentro comenzó accidentado y con condicionamientos tempranos para el ataque belga, ya que Romelu Lukaku recibió una tarjeta amarilla apenas a los cuatro minutos de juego. Instantes después, el propio atacante protagonizó un duro choque con Beiranvand que requirió atención médica en el terreno, aunque el guardameta asiático logró recuperarse para convertirse en una de las grandes figuras de la noche.
El VAR y Courtois lo salvaron
La gran sorpresa del partido se produjo en el minuto 24, cuando Mehdi Taremi desató el festejo de los persas. Sin embargo, tras tres minutos de deliberación, el VAR invalidó la conquista para devolverle la tranquilidad al conjunto europeo.
Antes de eso, Bélgica se había sostenido gracias a la enorme jerarquía de Thibaut Courtois. En el minuto 15, el arquero del Real Madrid demostró sus reflejos para detener un potente remate de media vuelta de Hossein Kanaani. En el cierre de la etapa inicial, Kevin De Bruyne y Alexis Saelemaekers estuvieron cerca, pero Beiranvand respondió con solvencia.
Expulsión costosa y final de ida y vuelta
El desarrollo del juego se alteró totalmente a los 66 minutos, cuando el defensor Nathan Ngoy vio la tarjeta roja directa tras cometerle una infracción a Taremi siendo el último hombre. La inferioridad numérica obligó a Garcia a reconfigurar sus líneas sobre la marcha. El entrenador sacó a Lukaku para que ingrese el defensor central Arthur Theate, resignando la principal referencia de área.
Pese a contar con 10 futbolistas, los "Diablos Rojos" insistieron mediante disparos de Dodi Lukébakio, Hans Vanaken y Maxim De Cuyper, pero la puntería no apareció. Irán también merodeó el área belga, aunque las intervenciones de Courtois mantuvieron el marcador inmóvil. Con este panorama, Bélgica cosecha apenas dos puntos en igual cantidad de presentaciones y deberá jugarse la vida frente a Nueva Zelanda en la última fecha.