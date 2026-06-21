Bélgica no pudo con Irán y llegará con la soga al cuello a la última fecha

Bélgica dio un nuevo paso en falso en el Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a Irán en Los Ángeles. A pesar de asumir la iniciativa y realizar un total de 15 remates —cinco de ellos con dirección al arco—, los "Diablos Rojos" chocaron continuamente contra una defensa iraní sumamente ordenada y la sólida respuesta del arquero Alireza Beiranvand, figura total del encuentro. Con este resultado, el combinado dirigido por Rudi Garcia quedó en una peligrosa situación dentro del Grupo G y llegará con serias dudas al cierre de la primera fase.