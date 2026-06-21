Cómo juega Austria y por qué puede ser un rival más incómodo que Argelia para Argentina

En el debut Austria

El 3-1 frente a Jordania en el debut dejó algunas señales. Los europeos se adelantaron con autoridad, pero sufrieron cuando el partido se volvió desordenado. Jordania encontró espacios, empató y obligó a Austria a sufrir. El triunfo terminó llegando por una desafortunada acción en contra y un penal en tiempo de descuento. Ganó con justicia, pero dejó la sensación de ser un equipo intenso, peligroso pero, al mismo tiempo, vulnerable. Y ahí es donde aparece la verdadera batalla.