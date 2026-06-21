Por qué el partido contra Austria puede cambiar el Mundial de Argentina

Resumen para apurados
- Argentina enfrenta a Austria este lunes en Dallas por el Mundial para ganar y sellar su pase a octavos, buscando administrar el desgaste físico del plantel.
- Tras vencer a Argelia con tres goles de Messi, el cuerpo técnico busca regular el desgaste de un plantel experimentado afectado por los viajes y las altas temperaturas.
- El triunfo asegurará la clasificación y el liderazgo del grupo, lo que permitirá rotar el equipo ante Jordania y planificar con menor desgaste la fase eliminatoria.
Kansas City recuperó la calma que la caracteriza. El revuelo provocado por los tres goles de Lionel Messi contra Argelia quedó atrás, las portadas ya no hablan exclusivamente del capitán y en el Compass Minerals Center la rutina volvió a imponerse. Mates, entrenamientos, recuperación y una obsesión que Lionel Scaloni repite desde hace años: ir paso a paso.
Sin embargo, hay una sensación que empieza a instalarse puertas adentro; en el seno del cuerpo técnico y también entre los jugadores. El partido contra Austria puede cambiar el Mundial de Argentina. No tanto por el rival, ni porque se trate de una final anticipada. Sino por todo lo que puede venir después.
Los Mundiales tienen esa particularidad. Hay duelos que valen más de tres puntos y partidos que terminan modificando el escenario completo. Y el de este lunes parece ser uno de ellos. Porque una victoria dejaría a la Selección clasificada a los 16avos de final de la Copa del Mundo y le permitiría mirar el último compromiso frente a Jordania desde otro lugar. Con menos urgencias, con menos necesidad, pero sobre todo con la posibilidad de administrar cargas en un Mundial que será más largo que todos los anteriores. Y ese es un detalle que no pasa desapercibido en la “Scaloneta”.
La Selección llegó a Estados Unidos con varios futbolistas entre algodones y con un plantel que figura entre los más experimentados del torneo. El calor, los viajes y la acumulación de partidos obligan a pensar mucho más allá del siguiente compromiso. Y si algo quedó demostrado en estos días es que el cuerpo técnico no deja nada librado al azar.
Por eso Austria representa mucho más que el segundo rival del grupo. Porque ganar le permitiría a Scaloni manejar los tiempos. El DT podría darle descanso a algunos jugadores, administrar esfuerzos, proteger piernas, pensar más en el largo plazo, y sobre todo comenzar a mirar de reojo el horizonte: Miami.
Porque si Argentina derrota a los austriacos y Jordania no supera a Argelia, se asegurará también el primer lugar del grupo J, y el camino ya estará marcado.
Después de Jordania volverá a Kansas City y desde ahí volará a Florida para disputar los 16avos de final. Luego regresará otra vez a Missouri y continuará con la rutina que viene construyendo a lo largo de este Mundial. El Origin Hotel, el Compass Minerals Center, los mismos recorridos, los mismos horarios y la tranquilidad que tanto valoran los campeones del mundo. Pero para que todo eso suceda hay una estación previa: Dallas; y Austria.
Por eso, aunque Scaloni se niegue a mirar demasiado adelante y aunque la palabra "clasificación" todavía no aparezca en ninguna conferencia de prensa, es inevitable entender que en este partido habrá mucho más en juego que tres puntos. Porque los Mundiales también se juegan con la cabeza, con las piernas y con la energía.
Una victoria aseguraría la clasificación y permitiría llegar al partido contra Jordania con la tranquilidad de quien ya hizo buena parte del trabajo. Incluso abriría la puerta para rotar, recuperar futbolistas y empezar a cuidar un plantel que, si quiere defender la corona, tendrá por delante un camino todavía largo y mucho más exigente que el de la fase de grupos.
En Kansas City nadie habla de finales, mucho menos de levantar la Copa. La experiencia de Qatar y aquella tarde contra Arabia Saudita enseñaron que los Mundiales no admiten distracciones ni permiten sacar cuentas antes de tiempo. Pero también enseñaron algo más; que hay partidos que cambian el torneo y que, quizás, el de Austria sea uno de ellos.
Porque ganar en Dallas no garantizará absolutamente nada respecto al gran objetivo que tienen en el búnker “albiceleste”, pero puede hacer que el Mundial de Argentina empiece a jugarse de otra manera.