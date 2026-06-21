Por qué el partido contra Austria puede cambiar el Mundial de Argentina

Los Mundiales tienen esa particularidad. Hay duelos que valen más de tres puntos y partidos que terminan modificando el escenario completo. Y el de este lunes parece ser uno de ellos. Porque una victoria dejaría a la Selección clasificada a los 16avos de final de la Copa del Mundo y le permitiría mirar el último compromiso frente a Jordania desde otro lugar. Con menos urgencias, con menos necesidad, pero sobre todo con la posibilidad de administrar cargas en un Mundial que será más largo que todos los anteriores. Y ese es un detalle que no pasa desapercibido en la “Scaloneta”.