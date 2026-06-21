España no tuvo piedad con Arabia Saudita: goleó 4-0 y encendió la ilusión en el Mundial 2026

Después de las dudas que había dejado en el debut frente a Cabo Verde, España reaccionó con autoridad y goleó 4-0 a Arabia Saudita en Atlanta para encaminar su clasificación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una versión muy diferente a la del estreno, recuperó la intensidad en ataque y resolvió el partido con una actuación convincente.