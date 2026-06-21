Himnos, vikingos y bailes copan el Mundial 2026

(Por Don Renegón) El Mundial es una de las gestas deportivas más bellas del planeta. Sólo el fútbol es capaz de unir a naciones durante más de un mes, pero también de dividirlas. Incomprensiblemente, todavía hay quienes siguen pensando que el deporte es una guerra. Un motivo para reflotar un patriotismo tan falso como esporádico, donde los hogares se llenan de banderas y pareciera ser obligatorio tener alguna prenda con los colores nacionales para refrendar ese amor. Lástima que será pasajero, porque durante los próximos 11 meses no sucederá lo mismo. En fin.