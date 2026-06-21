Copa del Mundo

Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Luego de sumar un punto en sus respectivos estrenos, neozelandeses y egipcios afrontarán un duelo clave por la segunda fecha del Grupo G. El ganador quedará muy bien posicionado para pelear por un lugar en los 16avos de final.

Nueva Zelanda y Egipto se cruzan en el Mundial 2026.
Nueva Zelanda y Egipto se cruzan en el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán este domingo desde las 22 en el BC Place de Vancouver por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Después de empatar en sus debuts, ambos seleccionados buscarán una victoria que los acerque a la clasificación en una zona muy pareja, donde también compiten Bélgica e Irán. 

El conjunto oceánico dejó una gran imagen en el empate 2-2 frente a Irán, en uno de los partidos más entretenidos de la primera jornada. Con un funcionamiento sólido y la experiencia de figuras como Chris Wood y Tim Payne, los "All Whites" buscarán aprovechar la oportunidad para llegar con grandes posibilidades a la última fecha. 

Egipto, por su parte, rescató un valioso empate ante Bélgica y llega con confianza para este compromiso. Los "Faraones" apuestan a la jerarquía de Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Trézéguet para conseguir un triunfo que los deje muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Posibles formaciones de Nueva Zelanda y Egipto, por el Mundial 2026 

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpreet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 22.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Omar Mohamed Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Estadio: BC Place Vancouver Stadium

Temas Mundial 2026 MéxicoCanadáEstados Unidos
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