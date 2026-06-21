Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
Luego de empatar en sus respectivos debuts, Uruguay y Cabo Verde afrontarán un partido clave por la segunda fecha del Grupo H. Los dirigidos por Marcelo Bielsa necesitan una victoria para no complicar sus chances de clasificación, mientras que los africanos intentarán seguir sorprendiendo.
Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán este domingo desde las 19 en el Miami Stadium por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Tras igualar en sus presentaciones iniciales, ambos seleccionados buscarán un triunfo que los acerque a los 16avos de final en una zona que también integran España y Arabia Saudita.
El conjunto celeste dejó escapar dos puntos en el empate 1-1 frente a Arabia Saudita y ahora está obligado a sumar de a tres para no depender de otros resultados. Marcelo Bielsa volvería a apostar por la base del equipo titular, aunque Ronald Araújo continuará ausente mientras se recupera de una lesión muscular.
Cabo Verde, por su parte, fue una de las revelaciones de la primera jornada al rescatar un valioso empate sin goles frente a España. Con una sólida actuación defensiva y figuras como el arquero Vozinha y el zaguero Diney Borges, el equipo africano intentará volver a dar el golpe frente a otro de los favoritos del grupo.
Posibles formaciones de Uruguay y Cabo Verde, por el Mundial 2026
Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 19.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Espen Eskås (Noruega)
Estadio: Miami Stadium