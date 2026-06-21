Copa del Mundo

Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Tras igualar en sus respectivos estrenos, belgas e iraníes afrontarán un duelo clave por la segunda fecha del Grupo G con la necesidad de sumar de a tres para dar un paso importante hacia la clasificación a los 16avos de final.

Bélgica e Irán inician la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026.
Bélgica e Irán inician la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026.
Hace 2 Hs

Bélgica e Irán se enfrentarán este domingo desde las 16 en el Los Ángeles Stadium por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Luego de una primera jornada en la que todos los equipos de la zona terminaron igualados con un punto, el encuentro aparece como determinante para comenzar a definir el futuro de ambos seleccionados en el certamen.

El conjunto dirigido por Rudi García no dejó una buena imagen en su debut y apenas pudo rescatar un empate 1-1 frente a Egipto gracias a un gol de Romelu Lukaku en su primera intervención en el partido. Con una plantilla repleta de figuras, los europeos intentarán mejorar su rendimiento para quedar cerca de la clasificación. 

Irán, por su parte, protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la primera fecha al igualar 2-2 frente a Nueva Zelanda. El equipo asiático, que tiene su base de operaciones en Tijuana por cuestiones logísticas, buscará aprovechar el envión anímico y repetir la formación que utilizó en el estreno.

Posibles formaciones de Bélgica e Irán, por el Mundial 2026 

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni De Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

Irán: Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 16.00

TV: DirecTV

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Estadio: Los Ángeles Stadium

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