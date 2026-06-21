Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Bélgica e Irán se enfrentarán este domingo desde las 16 en el Los Ángeles Stadium por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Luego de una primera jornada en la que todos los equipos de la zona terminaron igualados con un punto, el encuentro aparece como determinante para comenzar a definir el futuro de ambos seleccionados en el certamen.