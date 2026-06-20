Franco Colapinto tendrá un reencuentro especial con el monoplaza que revolucionó las calles de Palermo

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto manejará el histórico Lotus E20 de Fórmula 1 en el Festival de Goodwood, Inglaterra, el 12 de julio, invitado por la escudería Alpine.
- Se trata del mismo monoplaza con el que Colapinto protagonizó una masiva exhibición en Buenos Aires ante más de 600.000 personas en las calles de Palermo en abril pasado.
- Esta participación representa una valiosa vidriera internacional para la carrera del joven piloto de Alpine, consolidando su proyección en el automovilismo mundial.
Franco Colapinto volverá a protagonizar una exhibición especial a bordo de uno de los autos más emblemáticos de la Fórmula 1 reciente. El piloto argentino fue confirmado para el Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, donde volverá a conducir el Lotus E20, el mismo monoplaza con el que cautivó a miles de fanáticos durante el Road Show realizado en Buenos Aires.
La exhibición está programada para el 12 de julio y marcará un nuevo encuentro entre Colapinto y el vehículo de la temporada 2012 de la máxima categoría. El joven corredor, que forma parte de la estructura de Alpine, será una de las figuras invitadas al prestigioso evento británico, considerado uno de los encuentros automovilísticos más importantes del mundo.
La noticia tiene un significado especial para el argentino porque se trata del mismo auto que manejó a fines de abril en las calles de Palermo. Aquella jornada convocó a más de 600.000 personas y permitió volver a ver un monoplaza de Fórmula 1 recorriendo la ciudad de Buenos Aires después de varios años. La exhibición se transformó en uno de los eventos deportivos más convocantes del año y consolidó aún más la popularidad del piloto bonaerense.
Ahora, en un escenario completamente diferente, Colapinto tendrá la oportunidad de volver a lucirse frente a fanáticos de todo el mundo. Además de representar una nueva vidriera internacional para su carrera, la participación en Goodwood le permitirá revivir una experiencia que quedó grabada en la memoria de los seguidores argentinos del automovilismo.
Una cita histórica para el automovilismo mundial
El Festival de la Velocidad de Goodwood se realiza anualmente en los jardines de Goodwood House, en el sur de Inglaterra, y reúne a fabricantes, equipos, pilotos y vehículos históricos de distintas épocas. Su principal atracción es la tradicional subida de montaña, un recorrido icónico que año tras año concentra la atención de miles de espectadores. En ese escenario, Colapinto volverá a ponerse al volante del Lotus E20 y sumará un nuevo capítulo a una temporada cargada de desafíos y exposición internacional.