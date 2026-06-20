Franco Colapinto tendrá un reencuentro especial con el monoplaza que revolucionó las calles de Palermo

La noticia tiene un significado especial para el argentino porque se trata del mismo auto que manejó a fines de abril en las calles de Palermo. Aquella jornada convocó a más de 600.000 personas y permitió volver a ver un monoplaza de Fórmula 1 recorriendo la ciudad de Buenos Aires después de varios años. La exhibición se transformó en uno de los eventos deportivos más convocantes del año y consolidó aún más la popularidad del piloto bonaerense.